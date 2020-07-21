Ученые разработали нанопрепарат простив самой сложной формы рака груди

В США разработали нанопрепарат, который эффективен против самой сложной формы — трижды негативного рака груди. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования, которые были опубликованы в журнале Advanced Therapeutics.

Отмечается, что лекарство напрямую воздействует на агрессивные раковые клетки молочной железы, убивая их без побочных токсических эффектов. Ученые поясняют, что трижды негативный рак молочной железы — наиболее смертельный вид злокачественных опухолей груди. Он не содержит ни один из трех видов белков-рецепторов — эстрогена, прогестерона и эпидермального фактора роста человека второго типа. Это означает, что его нельзя лечить с помощью рецептор-ориентированной терапии. Более того, здесь не всегда помогает и химотерапия.

Авторы считают, что созданный ими метод позволит отказаться от химиотерапии, которую на сегодняшний день проходят 80 процентов пациенток с трижды негативным раком молочной железы, при которой используются высокотоксичные препараты — антрациклины и доксорубицин, который крайне негативно действует на сердце и имеет множество других серьезных побочных эффектов.

Кстати, недавно хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. Подробнее об этом читайте по ССЫЛКЕ.

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