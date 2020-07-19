Онколог заявил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака, пишет РИА Новости.

Врач заметил, что масло, получающееся после рафинации, подвергается воздействию гексана и бензина, которые полностью невозможно вывести из продукта. Кроме того, под воздействием высоких температур, например при жарке на сковороде, в масле образуются канцерогенные вещества. Они впитываются в продукты и вместе с ними ежедневно попадают в организм.

- Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и, конечно же, рака, - написал Карасев в Instagram.

Хирург посоветовал заменить подсолнечное масло на оливковое. Оно содержит много антиоксидантов, которые препятствуют развитию опухолей.

Кстати, недавно президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселева рассказала, что одним из «побочных эффектов» самоизоляции является снижение чувствительности клеток к инсулину, вызванное малой подвижностью. Чтобы этого избежать, достаточно употреблять в пищу определенные овощи.

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