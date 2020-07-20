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Блефаропластика: что это за процедура и почему она становится популярной у жителей Коми

Блефаропластика: что это за процедура и почему она становится популярной у жителей Коми

20 июля 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото из личного архива Дмитрия Коваленко
Специалист объяснил, почему косметология никогда не заменит пластическую хирургию

Партнерский материал. До определенного времени поддерживать молодость и красоту можно с помощью косметических средств. Но обязательно наступит момент, когда перед человеком встанет выбор — смириться с возрастными изменениями в области вокруг глаз и своим отражением в зеркале или решиться на блефаропластику. 

Портал PG11.ru пообщался с врачом пластической хирургии лица и тела «Семейной клиники» в Кирове Дмитрием Коваленко о том, как проходит блефаропластика и от каких предрассудков о хирургии пора отказаться. 

Дмитрий Коваленко

Блефаропластика: что это такое и как происходит?

Блефаропластика - это пластическая операция, во время которой пластический хирург удаляет избыток кожи, жировые грыжи, «мешки» в области верхних или нижних век. Также при необходимости и желании пациента современные методики позволяют изменить форму и разрез глаз, устранить врожденные и приобретенные в результате травм или оперативных вмешательств недостатки и дефекты. В результате взгляд становится ясным и открытым, лицо выглядит моложе и привлекательнее, а вы приобретаете посвежевший вид.

Работа Дмитрия Коваленко: до блефаропластики и после нее 

Блефаропластика может проходить как под общим наркозом, так и под местной анестезией. 

- Блефаропластика верхних век длится около 40 - 60 минут, блефаропластика нижних век - 60-80 мин. Если пластика верхних и нижних век проводится одновременно, то длительность операции составляет около 2 часов. При пластике верхних век разрез проводится в естественной складке века, при пластике нижних век - на 1,5 мм ниже линии роста ресниц и через слизистую оболочку века (трансконъюктивальная). Также по вашему желанию можно сделать круговую блефаропластику - это операция по удалению излишков кожи на верхнем и нижнем веке одновременно, - рассказал Дмитрий Коваленко.

Работа Дмитрия Коваленко: до блефаропластики и после нее 

Почему блефаропластика очень популярна? 

Пластические операции в России в целом становятся все популярнее. По данным аналитического центра профильного журнала Vademecum, Россия входит в топ 15 стран мира по количеству эстетических операций. А самой популярной пластической операцией в России в 2019 году оказалась именно блефаропластика - об этом писал портал News.ru со ссылкой на пресс-службу главного внештатного специалиста Минздрава и пластического хирурга Наталья Мантурова.

- Сегодня пластическая хирургия стала намного доступнее, чем несколько лет назад. Раньше за такими операциями приходилось ехать в Москву, и позволить себе их могли только обеспеченные люди. Но все изменилось в лучшую сторону. Ехать далеко не нужно: «Семейная клиника» всего в 5 часах езды на машине от Сыктывкара, а для жителей Коми блефаропластика включая пребывание в стационаре, наркоз и операцию стоит от 34 тысяч рублей. 

Многие отечественные и зарубежные звезды уже сделали пластику век. Среди них: Ким Бейсингер, Шер, Ума Турман, Лолита Милявская, Елена Яковлева, Лариса Гузеева,  Джордж Клуни, Том Круз, Валерий Леонтьев, Александр Масляков. 

Когда уже действительно пора?

Возрастные изменения можно заметить, начиная с 30-35-летнего возраста. К 40-45 годам этот они заметно усиливаются, а к 60-70 доставляют физический дискомфорт.

Поэтому если вы стали замечать что:

  • не нравитесь себе в зеркале и на фото
  • макияж ложится «как-то не так» или его трудно сделать
  • у вас «уставший» тяжелый взгляд
  • вы пошли на крайние меры и стали пользоваться приложением, которое ретуширует лицо и делает глаза больше - значит, пора действовать.

Работа Дмитрия Коваленко: до блефаропластики и после нее 

- На сегодняшний день нет возрастных ограничений по пластической хирургии. Я, как и другие хирурги, делаю операции только по показаниям. Блефаропластику можно делать несколько раз в течение жизни. Будьте благоразумны - не тяните! Если в молодом возрасте можно ограничиться блефаропластикой, то со временем придется рассматривать комплексные подходы к омоложению. Чем раньше придете, тем более выразительный будет омолаживающий эффект от операции.

Надуманные страхи

Это то, что многих останавливает обратиться к пластическому хирургу. Поэтому стоит посмотреть им в лицо, а в нашем случае узнать подробнее, что бояться совершенно нечего. Дмитрием Коваленко развеял 5 самых частых страхов пациентов. ⠀

«Я боюсь наркоза»

- И совершенно зря! Верхнюю блефаропластику я выполняю по желанию пациента как под местным, так и под общим обезболиванием, нижнюю и круговую - под общим наркозом. В нашей клинике мы применяем только безопасные препараты. В процессе всей операции врач-анестезиолог и медсестра непрерывно наблюдают за пациентом и контролируют все параметры жизнедеятельности организма.
 

«После операции глаза не будут закрываться»

- Будут! Потому что удаляют только излишки кожи и я искренне не понимаю, откуда возникает этот страх.
 

«Форма моих глаз изменится до неузнаваемости»

- Блефаропластика - это не создание нового века, это возвращение его нормального состояния!


«Я буду долго выглядеть как урод, пока все заживет»

- Быстрый результат и короткие сроки восстановления - главные преимущества блефаропластики. В стационаре вы пробудете менее суток. Швы снимаю обычно на 3-4 сутки после операции. Это предотвращает появление грубого рубца: он остается тонкий и невидимый. Многие мои пациентки почти сразу начинают вести обычный образ жизни, маскируя оставшиеся гематомы косметикой. Через месяц-полтора следы от операции исчезают почти полностью.


«Но ведь на глазах все равно останутся рубцы!»

- Следы от операции неизбежны. Но я практикую те методики, после которых со временем практически не остается никаких следов. Заметить их будет крайне сложно даже вам самим.

Работа Дмитрия Коваленко: до блефаропластики и после нее 

Зачем ложиться под нож, когда есть много других средств?

- Ну что же вы, доктор, сразу резать? Ведь есть же косметология и даже гимнастика лица - думает большинство моих пациенток. Есть. Важно понимать, что пластическая хирургия не заменяет косметологию. А косметология не заменяет пластическую хирургию! Скорее, они друг друга дополняют. Если перед операцией вы посетите косметолога и после операции пройдете восстанавливающий курс - то получите именно тот результат, на который рассчитываете, и в более короткие сроки!

Нужно ли как-то готовиться к блефаропластике? 

-  Своим пациентам перед операцией я рекомендую подготовить область вокруг глаз у косметолога. Это улучшит качество кожи и в последующем даст лучший эффект и более незаметный рубец! Поверьте мне, есть разница, когда работаешь с сухой, тонкой, пергаментной кожей и кожей, увлажненной и эластичной. 

Работа Дмитрия Коваленко: до блефаропластики и после нее 

Разумеется, как и перед любой операцией, нужно сдать анализы и пройти обследование у терапевта. 

- Многие скажут, что это все очень долго: пока сдашь анализы, пока попадешь к терапевту… Со мной в «Семейной клинике» работают квалифицированные специалисты: и терапевт, и косметолог, и есть своя лаборатория для сдачи анализов - все в одном месте!

Помните: ожидание - не самый лучший друг для нашей внешности.

Сделайте свой взгляд выразительнее и моложе с помощью блефаропластики уже сегодня. Запишитесь на процедуру к квалифицированному специалисту с 20-ти летним стажем - Дмитрию Коваленко. Проконсультируйтесь онлайн бесплатно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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Viber, WhatsApp +7(922)661-16-57
Сайт: www.доктор-коваленко.рф
ВКонтакте: vk.com/id73543779
Инстаграм: www.instagram.com/dr.dmitrii_kovalenko

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