«Бессмертный полк» перенесли на 2021 год

Президент РФ Владимир Путин считает правильным решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год, пишет ТАСС.

- Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год, - сказал глава государства во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Путин пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво». Президент напомнил, что ранее предлагал перенести акцию, которая традиционно проходит 9 мая, на 26 июля, когда отмечается День ВМФ и проходит парад.

- Я до последнего консультировался со специалистами, с учеными, свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь, - признался глава государства. Однако, по его словам, специалисты не советуют проводить столь массовую акцию в июле.

Путин обратил внимание на то, что при проведении «Бессмертного полка» не может соблюдаться социальная дистанция.

- Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов, - уверен президент.

На прошлой неделе организаторы акции «Бессмертный полк» решили перенести шествие на 2021 год из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»