Парада Победы в Коми не будет

В Коми не будут проводить парад Победы. Об этом сегодня, 15 июня, в традиционном видеообращении заявил врио главы Коми Владимир Уйба.

По его словам, правительство Коми приняло непростое решение: парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня проводиться не будет.

- Основная причина заключается в том, что на такое большое мероприятие соберется очень много людей. И точно после такого массового стечения людей мы прогнозируем снова вспышку заболевания коронавирусом. Делать этого нельзя еще и потому, что основные участники торжества - это наши дорогие ветераны, и подвергать из жизни опасности мы не имеем никакого права. А парад без них - это не парад Победы, - отметил руководитель региона.

Между тем, власти Коми оставляют за собой право на надежду провести парад Победы в сентябре после того как снизится уровень заболеваемости.

Напомним, на 15 июня в Коми лабораторно подтверждено 2352 (+86) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровел 1 человек. Новых летальных случаев нет.

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