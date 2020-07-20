В России вырастут цены на газ

Индексация оптовых цен на газ для населения произойдет с 1 августа, Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС.

Обсуждение индексации цен на газ в 2020 году находится в финальной фазе. Оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, повысятся на 3 процента.

- Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу, — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что «Газпром» окончательно решил повысить цены в России. Об этом рассказал начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев. В апреле ФАС предложила повысить цены на газ для населения с 1 июля на 3 процента. Однако позднее, когда информацию опубликовали СМИ, ведомство предложило временно заморозить индексацию.

Напомним также, Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.