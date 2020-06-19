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В России ключевую ставку опустили до 4,5%

В России ключевую ставку опустили до 4,5%

19 июня 2020 Возрастное ограничение: 6+
iStock
Это новый минимум с момента введения в 2013 году в законодательство самого понятия

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции, пишет «Российская газета».

Так, дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире, констатировал Банк России в релизе по ставке.

- Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, - отметили в ЦБ.

В таких условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году, принятое же решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%, указал регулятор. К середине июня, по предварительным данным, годовая инфляция составляла 3,1%.

Таким образом, за год Банк России снизил ключевую ставку на 3,25 процентного пункта. Единственную паузу в снижении ставки ЦБ сделал на мартовском заседании совета директоров, когда мировые рынки переживали шок из-за быстрого распространения пандемии коронавируса и глубокого падения цен на нефть, вызванного развалом сделки ОПЕК+.

Сегодняшнее заседание совета директоров по ставке было лишено интриги насчет того, будет снижение или нет. Вопрос был только в величине этого снижения. Глава Банка России Эльвира Набиуллина за последние полтора месяца не раз фактически напрямую заявляла о том, что ставка будет снижена «решительным шагом» (стандартное движение ставки за одно заседание ЦБ обычно составляет 0,25 процентного пункта).

Ключевой ставка в 4,5% - это новый минимум с момента введения в 2013 году в законодательство самого понятия «ключевая ставка», призванного заменить ставку рефинансирования на фоне перехода ЦБ к контролю за инфляцией и ценовой стабильности. До этого минимум ключевой ставки составлял 5,5% годовых, с этого уровня она и начинала свою историю.

Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребкредитов, ипотеки. Оно также помогает экономике в целом, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан. Граждане и бизнес получают возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку, снизить свою долговую нагрузку и высвободить ресурсы под потребление и инвестиции. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 24 июля.

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