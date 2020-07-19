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В ПФР назвали суммы индексации пенсий до 2023 года

В ПФР назвали суммы индексации пенсий до 2023 года

19 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
К 2024 году средний размер страховых выплат составил около 20 тысяч рублей

Средняя пенсия россиян в 2023 году достигнет 19 283 рублей, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), сообщают «Вести:Приморье».  Увеличение размера пенсионных выплат, согласно плану, произойдет за счет индексации, отмечает ura.ru.

- В 2021 году пенсионные выплаты составят 17 432 рубля, в 2022-м увеличатся до 18 357 рублей, а в 2023 году достигнут отметки 19 283 рубля, — сообщает портал «Экономика сегодня». Рост размера пенсий произойдет за счет индексации, которая должна превышать среднегодовую инфляцию. В 2021 году индексация составит 6,3%, в 2022 — 5,9% и в 2023 — 5,6%.

После принятия поправок в Конституцию РФ ежегодная индексация пенсионных выплат и пособий закреплена в основном законе страны. В этом году жителей России ждет индексация в 9,13%, что в три раза превышает уровень официальной инфляции. Ранее сообщалось, что прогнозируемая ежегодная индексация пенсий будет формироваться таким образом, чтобы к 2024 году средний размер страховых выплат составил около 20 тысяч рублей.

Напомним, с 1 августа будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам. Их пенсии могут увеличиться не более чем на три пенсионных балла. Один балл сейчас стоит 93 рубля. Таким образом, максимальная прибавка составит 279 рублей.

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Пенсия

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