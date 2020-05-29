Названы самые обычные овощи, которые помогают снизить сахар в крови

Президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселева рассказала, что одним из «побочных эффектов» самоизоляции является снижение чувствительности клеток к инсулину, вызванное малой подвижностью. Страдает и обмен веществ, пишет «РГ».

Чтобы его наладить и предотвратить развитие диабета, специалист рекомендует ежедневно потреблять сахароснижающие растительные продукты. В этом смысле одним из самых полезных является огурец. Он содержит важное для снижения сахара пищевое волокно пектин, который хорошо выводит из организма токсины и избыток глюкозы. Кроме того, пектин из огурцов увеличивает секреции инсулина и помогает наладить обмен жиров, передает aif.ru.

Овощ хорошо сочетать с листьями салата, укропом, кинзой, редисом и другими диуретиками, выводящими излишки воды и глюкозы. Кроме того, людям с диабетом или в качестве профилактики заболевания рекомендуется употреблять корицу, гвоздику, мускатный орех, кардамон, имбирь. Специи оказывают инсулиноподобное действие.

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