К 100-летию Коми республика получит 100 миллионов рублей

Республика Коми к столетию получит дополнительно 100 миллионов рублей на развитие отрасли культуры. Средства будут выделены в рамках Национального проекта «Культура» на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Об этом было объявлено на рабочей встрече временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми Владимира Уйба с заместителем министра культуры Российской Федерации Ольгой Яриловой. Встреча прошла 17 июля в Ухте.

Ольга Ярилова поблагодарила Владимира Уйба за работу, которая ведется в республике по обновлению и развитию учреждений и отрасли «Культура» в целом.

Я ежегодно посещаю республику, - отметила Ольга Ярилова, - вижу, какими темпами меняется отрасль и как меняется настроение людей. Понимаю, что мы с вами находимся на правильном пути. Мы сегодня посетили несколько модельных библиотек. Это отличная работа. И спасибо вам за то, что республика участвует в этой работе финансово, - сообщила чиновница.

На встрече была достигнута договоренность об открытии к 100-летию республики модельных библиотек в Ухте и Воркуте.

Также в Ухте Владимир Уйба и Ольга Ярилова провели заседание Организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми. На заседании обсуждены вопросы реализации Плана основных мероприятий как на федеральном, республиканском, так и на муниципальных уровнях.

В целом План подготовки к вековому юбилею республики состоит из более тысячи пунктов. Прежде всего это инфраструктурные проекты, способствующие развитию региона и изменению качества жизни населения, а также культурно-массовые, спортивные, этнокультурные мероприятия, изготовление сувенирной, кино- и видеопродукции, печатной продукции, выставочная и ярмарочная деятельность.

Напомним, к 100-летию Коми в Сыктывкаре обновят площадку «под часами» у центрального стадиона, который также реконструируется. В сквере высадят новые деревья, вместо легендарного «Биг бена» установят современные часы, а вместо асфальта территорию выложат гранитом.

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