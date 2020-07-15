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«Это демонстрация страха»: сыктывкарские журналисты о задержании работников СМИ по всей России

«Это демонстрация страха»: сыктывкарские журналисты о задержании работников СМИ по всей России

15 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru/ Журналист Нина Попугаева на одиночном пикете
Сыктывкарцы считают подобные действия возмутительными

За последние несколько месяцев в России вынесли обвинения известным журналистам. Их коллеги, которые вышли поддержать их на улицы, были задержаны. 

В России журналисты выходят и устраивают как одиночные пикеты, так и коллективные протестные акции. Как сообщают участники митингов, сотрудники полиции задерживают журналистов без каких-либо причин, просто за то, что они выражают протест. Что думают об этом сыктывкарские журналисты?

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ.

Алексей Бешкарев

Последние дела против журналистов служат еще одним сигналом со стороны власти, что критиковать ее действия или российские реалии, да и вообще поднимать политические темы у нас запрещено. Это само по себе плохо, потому что лишает общество объективной информации. Журналисты имеют полное право поддерживать своих коллег и смысл своей профессии. То, что власть задерживает их и так демонстрирует свою силу, означает, что на самом деле никакой силы у неё нет. Это демонстрация страха.

Валерий Черницын, главный редактор «Красного знамени»

Валерий Черницын

Я, естественно, никогда не смогу одобрить задержания ни на пикетах, ни даже на митингах. Даже на несогласованных, если только кто-либо из его участников не начинает выковыривать брусчатку. Тем более что у меня самого был подобный опыт в декабре 2011 года. Ничего страшного, в общем-то, не произошло, тем более что именно в тот момент я формально вообще в СМИ не работал. Тогда возмущало само самовольство полиции. И сейчас, конечно, возмущает.

Напомним, что 13 июля сыктывкарская журналистка Нина Попугаева вышла на Театральную площадь с плакатом, на котором указано, что самыми страшными преступниками 2020 года стали журналисты, активисты и художники. Девушка отмечает, что не намерена добиваться реакции властей, ей больше интересно внимание простых сыктывкарцев.

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