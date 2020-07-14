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«Возможно, мы придем к Хабаровску»: сыктывкарцы выступили против задержания российских журналистов (фото)

«Возможно, мы придем к Хабаровску»: сыктывкарцы выступили против задержания российских журналистов (фото)

14 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
PG11.ru / Журналист Нина Попугаева вышла на одиночный пикет
Активисты пытаются привлечь внимание людей к проблемам в стране

Сыктывкарские журналисты выступили в поддержку своих российских коллег. Они устраивают одиночные пикеты с целью показать, что все последние задержания произошли незаконно.

Одна из девушек, которая стоит с плакатом почти каждый день - Нина Попугаева. 13 июля сыктывкарка вышла на Театральную площадь с плакатом, на котором указано, что самыми страшными преступниками 2020 года стали журналисты, активисты и художники.

- Сегодня это пикет в поддержку многих моих коллег. Например, Ивана Сафронова (сейчас обвиняют в госизмене - прим. ред.) и кучи других журналистов, которых задержали на акциях протеста. Это пикет в поддержку Юлии Цветковой - активистки и художницы (обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков, на которых изображены нагие женщины или части их тела - прим. ред.). В общем, кучи людей, которых почему-то в 2020 году незаконно судят и задерживают. 

Нина Попугаева

Нина выступает с одиночными пикетами со 2 июля, сразу после того, как озвучили итоги голосования по поправкам в Конституции. Девушка пытается привлечь внимание людей вокруг. По ее словам, горожане, которые проходят мимо нее, должны задуматься о том, что «у нас в стране все не очень хорошо».

- Понятно, что реакции властей тут добиваться бессмысленно - кроме протоколов они вряд ли что-то сделают. Потому что один человек вряд ли может что-то поменять. Но если люди начнут задумываться о том, как у нас все плохо, то, возможно, мы придем к Хабаровску, - считает Нина Попугаева.

Девушка планирует выходить с пикетом на улицу каждый день, пока не устанет. Нина рассказала, что на нее уже составили три протокола об административном правонарушении за пикеты на Стефановской площади. Тогда она выступала против поправок в Конституции, в поддержку Юлии Цветковой и Светланы Прокопьевой (обвиняют в оправдании терроризма - прим. ред.).

- Бояться мне нечего. У меня уже есть три протокола за пикет на Стефановской площади, поэтому мне не страшно. Планирую пикетировать, пока не устану, - завершила девушка. 

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