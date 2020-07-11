Москва поможет Коми победить коронавирус

Врио главы Республики Коми попросил мэра Москвы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сергей Собянин откликнулся на просьбу и готов безвозмездно передать в медицинские учреждения республики средства индивидуальной защиты и оборудование. Об этом рассказала пресс-служба администрации Республики Коми.

Уже на следующей неделе ожидается поступление в республику 150 000 защитных костюмов, 50 000 очков, 3 000 000 масок, 1000 медицинских кроватей, 3000 пульсоксиметров, 100 000 респираторов, 3000 флоуметров, 2000 инфузионных стоек, 50 кислородных концентраторов, 50 БИПАП (дыхательных) аппаратов.

Я благодарен Сергею Семёновичу за то, что он откликнулся и выразил готовность оказать Республике Коми безвозмездную и очень ценную помощь.Эти СИЗы и медоборудование помогут сохранить здоровье наших жителей, защитить медиков от угрозы заражения. От имени всех жителей республики хочу сказать большое спасибо Москве за поддержку. Это крайне важно, что Москва помогает регионам в борьбе с коронавирусной пандемией, - заявил Владимир Уйба.

Напомним, что сегодня врио главы Коми подписал указ о смягчении ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. С 11 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск», возобновляют работу объекты спорта для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Коми; фитнес-центры (спортивные клубы) (без использования бассейнов) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.

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