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В Коми возобновляется работа фитнес-центров

В Коми возобновляется работа фитнес-центров

11 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Режим самоизоляции для людей старше 65 продлен

Владимир Уйба подписал Указ о дополнительном смягчении ограничительных мер режима повышенной готовности в Республике Коми.

С 11 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск», возобновляют работу объекты спорта для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Коми; фитнес-центры (спортивные клубы) (без использования бассейнов) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.

С 12 июля 2020 года ограничена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 23:00 часов до 8:00 часов.

С 13 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск», возобновляется предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан и граждан, ищущих работу, в малых группах.

Также Указом уточнены противоэпидемические мероприятия для организации работы библиотек, сняты ограничения на работу туристических агентств.

Действие остальных ограничительных мероприятий в республике продлевается по 10 августа.

Продлён режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания.

Напоминаем, что сохраняется требование обязательного ношения масок и перчаток, использования дезинфицирующих средств для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров.

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