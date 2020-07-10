На обустройство контейнерных площадок в Сыктывкаре потратят 1,5 миллиона рублей

В Сыктывкаре потратят 1,5 миллиона рублей на обустройство контейнерных площадок. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Из городского бюджета готовы выделить 1,5 миллиона рублей на строительство таких сооружений. Работы должны завершиться до 15 сентября 2020 года.

Новые контейнерные площадки построят по адресам:

ул. Интернациональная, д. 32,

ул. Сорвачева, д. 34

ул. Ленина, д. 55

Октябрьский проспект, 50

ул. Парковая, д. 34, 36

ул. Ручейная, д. 26

ул. Морозова, д. 164

ул. Морозова, д. 165

ул. Маркова, д. 55

ул. Первомайская, д. 85

Напомним, что недавно мы писали подробный материал, посвященный проблемам разделения мусора в Сыктывкаре. Вы можете прочитать его здесь.

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