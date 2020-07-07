Почему в Сыктывкаре никто не сортирует мусор и какие проблемы с этим есть в городе

В Сыктывкаре уже 8 лет почти в каждом дворе стоят урны для разделения мусора. Однако мало кто знает, как ими пользоваться. Портал PG11.ru узнал это у эколога причины этого.

Проект по установке разделительных мусорных контейнеров инициировала мэрия Сыктывкара. Его начали внедрять уже в 2012 году, однако набирать масштабы он начал в 2014 году. В этот момент перед сыктывкарцами возникла дилемма: придерживаться ли старого уклада жизни или начать сортировать мусор? Мы спросили у жителей столицы, пользуются ли они разделительными урнами:

Большинство сыктывкарцев высказалось за то, что им удобнее не разделять мусор.

Татьяна Арнацкая

Я не вижу смысла сортировать мусор, так как у меня многодетная семья и я плачу за вынос мусора 600 рублей ежемесячно. Пусть за такую сумму сами сортируют.

Кирилл Кулаев

Так как выкидывать, если они постоянно перполнены? А во время изоляции и вовсе были заклеены!

Юлия Панюковв

Ждём когда нам за сортированный мусор будут платить копеечку, как за границей. Людей стимулировать нужно.

90% баков в Сыктывкаре обслуживает компания ООО «ПВС». Всего сегодня имеется 101 площадка, на каждой их которой расположено по два контейнера: для сбора пластика и сбора макулатуры

Однако сыктывкарцы высказывают претензии в адрес этой организации: почти нет никакой информации, какие продукты принимаются. Часто контейнеры просто переполнены. Эколог Нина Ананина рассказала о том, как появились первые проблемы с сортировкой мусора:

Нина Ананина

С самого начала начались трудности - не было понятно, что ж туда можно класть. И поэтому очень часто наблюдалась картина - подъезжает машина, открывает бак и начинает выкидывать содержимое из него в соседнюю мусорку. Да и вывозили эти баки крайне нерегулярно, -рассказывает Нина Ананина

Эколог отметила, что есть информация о том, что администрация города Сыктывкар с нового года не заключила контракт на обслуживание площадок для раздельного сбора мусора. Именно поэтому они стоят переполненные. Однако администрация Сыктывкара отметила, что в ближайшее время они планируют перезаключить договор на вывоз мусора с тем же подрядчиком.

Это очень прискорбно. Люди привыкли сортировать и не хотят, чтобы полезное вторсырье оставалось без дела. В то же время, можно не ждать открытия баков, а отвезти все в пункт приема, - заметила девушка.

Сыктывкарский эколог рассказала, почему это так важно - сортировать мусор. Она отметила, что на сегодняшний день можно сдать:

макулатуру и картон, пластик под номером 1 или PET (чаще всего это пластиковые бутылки)

номер 2 (бутылки от шампуней, крышки от бутылок)

номер 4 (пакеты из-под "мягкого" молока, стирального порошка, пузырчатая плёнка)

номер 5 или PP - он бывает мягкий (упаковка от макарон, сахара, пакеты и т.д.) и твердый (тазы, стаканчики от некоторых молочных продуктов).

Весь остальной пластик, включая одноразовый, у нас не принимают. Поэтому вспененные подложки, контейнеры от «Зеленецкой», прохудившаяся клеёнка со стола отправляются на свалку. Принимают стекло, но не всё. Банки, зеркала и оконное стекло тоже будет отправлено на свалку. Жестяные и алюминиевые банки и прочие железяки можно перевезти в пункты приема металла, - говорит Нина Ананина.

Эколог отметила, что очень важно не просто сортировать свои отходы, а ещё и мыть.

Во-первых, это вас избавит от появления неприятного запаха и позволит в домашних условиях спокойно копить большие объемы. Во вторых, пластик, загрязнённый органическими отходами, тоже поедет на свалку, - отмечает Нина Ананина.

Девушка отметила, что отдельным пунктом идет прием опасных отходов - батареек, ртутных ламп и градусников. В ряде дворов установлены оранжевые железные контейнеры от администрации.

Несмотря на то, что специальные контейнеры имеются, должного контроля за ними нет. Из-за этого мы часто наблюдаем, как эти опасные отходы вываливаются из ёмкостей. Рекомендую сдавать ртутные лампы в МЧС, расписание приема есть у них на сайте. А батарейки приносить в «Ленту» или Центр по ООПТ, там стоят для них контейнеры, - рассказывает Нина Ананина.

Мы спросили у сыктывкарцев, сортируют ли они мусор.

Илья Бастров

Илья Бастров

Чем больше народу разделяют мусор, тем лучше. Даже если это капля в море. Если человек сортирует мусор, то у него складывается более ответственное отношение к окружающей среде, своей жизни и будущему. Я себе взял в привычку множество вещей: к примеру, не беру одноразовые пакеты в магазине, хожу со своим. Ватные палочки дома деревянные, мусорные пакеты - биоразлагаемые. Все это, как оказалось, не требует каких-то дополнительных затруднений. Но вот есть ли от этого польза - очень непростой вопрос.

Андрей Елин

Андрей Елин

Мусор не разделяю, но утилизирую батарейки как положено. Они действительно могут сильно навредить окружающей среде.

Каждый сыктывкарец может сдать свой мусор. Существуют центры для утилизации отходов, за сдачу которых можно получить реальные деньги. У нас есть большая статья, в которой расписано абсолютно все: какой мусор можно сдавать, пункты приема и цены за сданный мусор.

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