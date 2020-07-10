В России могут вернуть ограничения по коронавирусу

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, пишет «Российская газета».

Если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она уточнила, что Россия может избежать второй волны пандемии при строгом соблюдении мер безопасности.

«Не надо ждать, пока вирус распространится еще больше», - сказала Вуйнович, добавив, что до создания вакцины во всем мире сохраняется «высокий риск повторного введения ограничительных мер». Сейчас каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19.

Хуже всего ситуация в США, Бразилии и Индии. Ранее в ВОЗ заявляли, что Россия «очень хорошо» справляется с пандемией.

Напомним, результаты анализов добровольцев, тестирующих вакцину от коронавируса в России, свидетельствуют о формировании у них иммунитета. В Минобороны добавили, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики.

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