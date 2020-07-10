Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
В России заявили об успехе в испытании вакцины от COVID-19 на людях

В России заявили об успехе в испытании вакцины от COVID-19 на людях

10 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Гавриил Григоров/ТАСС
Врачи ведут непрерывный мониторинг состояния здоровья всех добровольцев

Результаты анализов добровольцев, тестирующих вакцину от коронавируса, свидетельствуют о формировании у них иммунитета. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

- В соответствии с протоколом исследований у добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет. Данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса, - сказали в Минобороны.

В министерстве отметили, что врачи Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко ведут непрерывный мониторинг состояния здоровья всех добровольцев: проводят регулярные осмотры, измеряют систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту пульса, температуру тела, оценивают состояние слизистых оболочек и кожных покровов.

- В настоящее время все показатели в норме. Общее, психологическое и моральное состояние добровольцев хорошее, - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики.

А тем временем в Коми число заболевших превысило четыре тысячи человек. На 8 июля в регионе лабораторно подтверждено 4028 (+79) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2124 (+67) человека. Новых летальных случаев нет, их по-прежнему 35.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Коронавирус

Все статьи о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре обрушилась печь в жилом доме (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Топ 10 самых бюджетных дач, которые продаются в Сыктывкаре Читать
07 июля
Почему в Сыктывкаре никто не сортирует мусор и какие проблемы с этим есть в городе Читать
06 июля
Топ 5 самых дорогих загородных домов Сыктывкара Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
02 июля Материнский капитал для благополучия семьи
08 июля В Кирове варикоз лечат по полису ОМС
06 июля Как грамотно купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге?
Загрузка...

Новости России и мира

05 июля
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
04 июля
В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия
04 июля
Опубликован текст Конституции России с поправками
01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru