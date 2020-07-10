В России заявили об успехе в испытании вакцины от COVID-19 на людях

Результаты анализов добровольцев, тестирующих вакцину от коронавируса, свидетельствуют о формировании у них иммунитета. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

- В соответствии с протоколом исследований у добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет. Данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса, - сказали в Минобороны.

В министерстве отметили, что врачи Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко ведут непрерывный мониторинг состояния здоровья всех добровольцев: проводят регулярные осмотры, измеряют систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту пульса, температуру тела, оценивают состояние слизистых оболочек и кожных покровов.

- В настоящее время все показатели в норме. Общее, психологическое и моральное состояние добровольцев хорошее, - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики.

А тем временем в Коми число заболевших превысило четыре тысячи человек. На 8 июля в регионе лабораторно подтверждено 4028 (+79) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2124 (+67) человека. Новых летальных случаев нет, их по-прежнему 35.

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