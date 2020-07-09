Кому можно не работать в жару: сыктывкарский юрист рассказал о нюансах законов

В Сыктывкара температура воздуха побила свой исторический максимум. В связи с этим у многих возникает вопрос: можно ли работать в таких условиях? Портал PG11.ru узнал это у юриста.

Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал, что работа в жаркую погоду – это особые условия труда, которые накладывают определенные обязанности на работодателей. Если работники вынуждены летом выполнять свои обязанности в душном и жарком помещении, то работодатели должны позаботиться о комфорте сотрудников. Юрист отмечает, что подчиненные должны знать свои права на защиту от жары и требовать их соблюдение от руководства.

Трудовой кодекс и другие законы погодные условия и их отношение к работе не регулируют. Между тем, летом бывают жаркие дни, даже очень жаркие. Все знают, как сложно работать в пекло: голова соображает плохо, все время хочется пить, сердце колотится, пот течет. Если, конечно, руководство организации не побеспокоилось о соблюдении требований СанПиНа, который хоть и не является законом, все же документ важный, - рассказывает юрист.

Илья Раковский сообщает, что за невыполнение санитарных норм предусмотрена административная ответственность, Роспотребнадзор внимательно следит за их соблюдением.

Работу в сложных погодных условиях, к которым относится и жара, регулирует СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». В них сказано, что работа в условиях пекла начинается с 28,5º по Цельсию. При такой отметке термометра встает вопрос о сокращении рабочего дня, ведь жара негативно влияет на организм человека и способствует обострению хронических заболеваний.

По словам юриста, время сокращения рабочего дня зависит от температуры в рабочем помещении:

28,5º — рекомендуется сокращать рабочий день на 1 час;

29º — на 2 часа;

30,5º — на 4 часа.

Чтобы сохранить нормальную продолжительность рабочего дня в летнее время, руководству организации необходимо озаботиться тем, чтобы в производственных, складских помещениях и офисах температура воздуха не превышала таких значений. Сделать это допускается двумя способами:

изменить график работы: начинать рабочий день рано утром, делать длинный перерыв в дневное время, а потом работать до позднего вечера;

установить систему вентиляции и кондиционирования, которая позволит поддерживать уровень температуры воздуха в комфортных для организма пределах.

Каждый работодатель самостоятельно решает, что выгоднее для него и удобнее своим подчиненным. Руководство часто в таких случаях отправляют работников в отпуска или предоставляют отгулы. Оплата таких вынужденных отпусков производится по нормам ч. 2 статьи 157 ТК РФ как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей средней зарплаты, - рассказывает юрист.

Илья Раковский отметил, что если речь идет о работе на свежем воздухе, а не в помещении, где можно установить кондиционер, то действуют более жесткие требования как к температуре воздуха, так и к организации трудового процесса.

Для работников, которые осуществляют свою деятельность на улице в период жары, существуют следующие льготы:

Если температура достигла отметки 35 °С, работать без перерыва запрещено. Прекращать работу и уходить в прохладное место необходимо каждые 20-30 минут, перерыв должен продолжаться не менее 10-15 минут.

Человек не должен подвергаться термическому воздействию окружающей среды за смену более 5 часов суммарно.

Разрешено работать только в специальной одежде для защиты от теплового излучения. Если работодатель не предоставил спецодежды из плотной ткани, то суммарное время пребывания на жаре за смену не превышает по нормам 2-х часов.

К работе в жару на улице не допускаются:

- лица моложе 25 лет;

- лица старше 40 лет;

- беременные женщины;

- лица, страдающие хроническими болезнями.



Юрист отметил, что работать на открытом воздухе при температуре свыше 37 °С категорически запрещено. Это опасная для человеческого организма жара. В этом случае работодатель обязан организовать график так, чтобы работа приходилась на утреннее или вечернее время.

При жаре особую опасность представляет обезвоживание организма, поэтому работодатель обязан позаботиться об организации питьевого режима работникам. В доступе и достаточном количестве должна постоянно находится питьевая вода прохладной температуры. По рекомендациям СанПиНа, оптимальная температура напитков составляет 12-15 ºС. Чтобы возместить потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, необходимо обеспечить работников не просто водой, а чаем или минеральной щелочной водой. Хорошо утоляют жажду и защищают организм в жаркую погоду молочно-кислые напитки, соки и кислородно-белковые коктейли, которые необходимо хранить в холодильнике, - отмечает Илья Раковский.

Юрист заключает, что вне зависимости от того, на улице или в помещении работает человек, работодатель должен обеспечить ему комфортные условия и защиту от жары:

обеспечить всех работников чистой питьевой водой.

дать возможность делать перерывы в работе.

организовать места для отдыха с прохладной температурой.

обеспечить наличие аптечки с необходимыми медикаментами, в том числе от теплового и солнечного ударов.

В конце Илья Раковский заявляет, что главное, о чем не должны забывать как сами работники, так и работодатели: любые изменения в условиях и графике работы должны быть оформлены дополнительными соглашениями к трудовым договорам и утверждены приказами по организации.

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