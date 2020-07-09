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Температура в Коми преодолела исторический максимум

Температура в Коми преодолела исторический максимум

09 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Максимум лета не достигнут

В  столице Коми установлен новый рекорд жары в июле, сообщает ЦГМС региона.

По информации метеорологов, днем 9 июля отметка термометра поднялась до 34,5 градусов. Последний раз такая жара наблюдалась 7 июля 1938 года - тогда воздух нагрелся до 34,4 градуса. При этом исторический рекорд устоял. Максимум лета не достигнут - он был зафиксирован в 1963 году, когда температура воздуха 26 июня достигла 35,3 градуса.

Напомним также, по прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 10 июля по республике (кроме МО ГО «Воркута») ожидается комплекс неблагоприятных явлений сочетание которых образует опасное явление: гроза, ливень (20 мм/час), град, шквалистое усиление ветра 24-29 м/с.

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