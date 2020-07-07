Как сыктывкарцам спастись дома от адского пекла: советы эксперта

В Сыктывкаре всю неделю будет наблюдаться аномальная жара, температура будет подниматься до +34 градусов. Как спасти свое жилище от пекла? Портал PG11.ru узнал это у эксперта.

Некоторые сыктывкарцы жалуются на то, что невозможно спать ночью из-за невыносимой духоты. Строитель Кирилл Оверин рассказал, что следует делать, чтобы обеспечить себе комфортное пребывание в помещении во время жары.

В первую очередь, проблему жары стоит решать на этапе строительства с помощью утеплителя. Как бы это пародоксально не звучало, но подобный изоляционный материал поможет сохранить в помещении как тепло, так и холод. Это значительно облегчает задачу охлаждения помещения, - отмечает Кирилл.

Также сыктывкарец рассказал о нескольких эффективных способах, которые помогут снизить температуру в помещении:

нужно постоянно опрыскивать помещение из пульверизатора. Это позволяет справиться с духотой.

повесить мокрые полотенца на окна. Поступающее тепло уходит в них, а не в квартиру.

поставить в помещении ведра с холодной водой или со льдом. Для эффективности этого метода можно поставить рядом с ведром вентилятор, который будет разгонять влажный воздух по помещению.

отключить сушилки для полотенец в ванной.

В заключение Кирилл отметил, что не стоить относиться к жаре легкомысленно. Эти меры позволят обеспечить безопасность вам и вашим близким. Особенное внимание следует обратить людям, страдающим повышенным артериальным давлением и сердечными заболеваниями. Как рассказал врач Дмитрий Максимов, жаркая погода может быть смертельно опасна для некоторых категорий людей.

А какие средства от жары знаете вы? Пишите в комментариях!

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