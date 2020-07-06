Для кого особенно опасна изнуряющая жара: мнение врача из Коми

Сыктывкар ожидает жаркая неделя, синоптики прогнозирует температуру до +30. У многих в связи с этим возникают проблемы со здоровьем. Для кого может быть опасна жара? Портал PG11.ru узнал это у врача из Коми.

Заведующий педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦРБ Дмитрий Максимов рассказал жителям Коми, какие опасности таит в себе жаркая погода:

Лето - жаркое время не только для отпускников и огородников, но и для работников скорой помощи. В жару резко возрастает количество обращений двух категорий граждан: «сердечников» и «слуг Бахуса». Жара заметно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему: когда тело нагревается, кровь должна интенсивнее циркулировать, чтобы отводить тепло от кожи. Учащается пульс - растет артериальное давление и нагрузка на сердце. Интенсивное испарение воды с нагретой кожи приводит к сгущению крови в сосудах. Как итог - гипертонический криз, который может осложниться нарушением мозгового кровообращения или нарастанием сердечной недостаточности. Именно с этих позиций и нужно подбирать рекомендации по профилактике, - отмечает врач.

Дмитрий Максимов заявляет, что у каждого «сердечника» должны быть рекомендованные терапевтом или кардиологом лекарственные препараты, которые сейчас особенно важно принимать вовремя. Следует не забывать регулярно измерять уровень артериального давления и частоту пульса.

Помните, что стабильные показатели пульса и артериального давления - главное в профилактике инфарктов и инсультов. Работа на даче в наклонном положении, при котором кровь по закону тяжести приливает от органов таза к сердцу и голове - самая вредная для сердца и сосудов мозга. Если уж работу на грядке никак на более прохладное время не отложить, то работайте, пожалуйста, стоя на коленках. Не работайте в пик жары. Выбирайте либо утренние, либо вечерние часы. И, конечно, делайте регулярные перерывы в работе, - говорит заведующий.

Дмитрий Максимов также рассказал, как избежать перегрева:

пить достаточное количество простой воды, разжижая кровь. И не надо ждать наступления жажды, чтобы потом пить «как конь на водопое». Пить нужно дробно, небольшими порциями.

носить просторную одежду светлых тонов. Идеальный головной убор - легкая светлая широкополая шляпа , дающая тень на шею и плечи.

минимальная физическая активность на солнцепеке. Физическая активность - это и длинные пешие переходы, и тяжелые сумки, и работа ручным инструментом. Тут важна принципиальная позиция молодежи, чтобы контролировали своих бабушек и дедушек. Заточенные под активный образ жизни, они рады не замечать свой возраст и болячки, что, в конечном итоге, может привести к катастрофе.

передвигаться в жару лучше на личном транспорте. Сразу вспоминается «картина маслом»: бабушка с полными сумками залезает в автобус, а дома видит «космические» цифры на тонометре. Придя домой с жары, первым делом, примите душ. Он охлаждает тело и успокаивает, очищает кожу, смывая пот.

Дмитрий отмечает, что в особой опасности находятся люди, которые злоупотребляют спиртными напитками. По его словам, алкоголь ускоряет работу сердца, снижает самоконтроль.

Состояние опьянения во время жары наступает заметно быстрее. Попытки «охладить голову» в реке часто приводят к гибели. Особенно опасны «пьяные ныряльщики». Резкое вхождение в воду головой вперед, резкое ее охлаждение, смазанная координация движений и траектория полета при прыжке приводит к тому, что ныряльщик теряет сознание, вследствие наступившего резкого головокружения не может перевернуться вверх лицом или кратковременно теряет сознание при ударе головой о дно водоема. Два-три судорожных вдоха - и вода попадает в дыхательные пути. Так что те, кто отдыхает в компании на берегу - следите за своими не в меру «ретивыми» друзьями. Да, сейчас они вас не поймут. Зато завтра, протрезвев, наверняка скажут вам «спасибо».

Напоследок Дмитрий Максимов рассказал о первой помощи для тех, кому на жаре стало плохо:

Правило первое - стандартное, как во всех инструкциях: «нужно прекратить воздействие повреждающего фактора» - В нашем случае - отвести (отнести) больного в тень.

Правило второе - свободное дыхание: расстегнуть мешающую дыханию одежду.

Правило третье - воду на голову и «в голову». Лицо, шею, грудь омывают прохладной водой. Дают пить.

«Уложить больного или нет: вот в чем вопрос?»

Если у больного затрудненное или учащенное дыхание, одышка, то есть дела «легочно-сердечные», то полностью горизонтальное положение усилит приток крови к сердцу, что усилит явления сердечной и дыхательной недостаточности. Таким пациентам проще сидя или полусидя. Если на первом месте дела «мозговые»: головокружение, «потемнение» в глазах, то горизонтальное положение, усилив приток крови к мозгу, поможет ликвидировать сосудистую недостаточность, - заключает врач.

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