В Коми продают коттедж из конструктора (фото)

Чего только не встретишь на сайтах объявлений в Коми: и старинные вещи и необычные приспособления, но иногда попадаются поистине странные товары. Так, житель Ухты выставил на продажу коттедж из конструктора.

На снимках изображен незаконченный пока дом из разноцветных блоков, а сообщение к товару гласит следующее:

- Продам коттедж, недострой, поэтому и цена такая. Дом находится в красивом месте, около Газпром Сити. Красивые виды. В шаговой доступности магазины. Дом построен по программе «Доступное жилье молодым», объект находится под охраной «Лавина». Торг на месте, - пишет продавец.

Кстати, о необычном. Недавно одна из наших подписчиц прислала нам целый фотоотчет из заброшенной колонии для рецидивистов в Коми. Увидеть атмосферу покинутых земель и удивительные снимки можно ПО ССЫЛКЕ.

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