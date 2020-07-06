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Выяснилось, угрожает ли России вспышка бубонной чумы

Выяснилось, угрожает ли России вспышка бубонной чумы

06 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
РИА Новости
Речь идёт о природно-очаговой инфекции

Опасности распространения бубонной чумы в России нет, однако единичные случаи возможны, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, пишет .

- Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают, — сказал специалист РИА Новости.

Малеев отметил, что в данном случае речь идёт о природно-очаговой инфекции, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Жителям России не следует есть такое мясо, это сказано в рекомендациях Роспотребнадзора, подчеркнул он.

По его словам, в стране работает специальный противочумный институт, есть станции, сотрудники которых ведут отлов грызунов и исследуют их на наличие инфекции. Эксперт заверил, что отдельные случаи не будут вызывать какого-то распространения. 

Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.

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Здоровье Медицина

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