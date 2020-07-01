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В Коми начинается прием в детские лагеря

В Коми начинается прием в детские лагеря

01 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива PG11.ru / В Коми начинается летняя оздоровительная кампания
В учреждениях будут действовать строгие ограничения

В Коми начинается прием в детские лагеря. Правда, как и везде, здесь будут действовать некоторые ограничения. Подробности сообщает Министерство образования региона. 

Деятельность лагерей возобновится 6 июля на территориях всех муниципальных образований в Республике Коми, за исключением городских округов «Воркута» и «Усинск». Особенностью кампании 2020 года является неукоснительное выполнение противоэпидемических мероприятий по рекомендациям Роспотребнадзора.

С 10:00 2 июля начнется приемная кампания в детские стационарные лагеря, расположенные на территории Республики Коми:

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, наполняемость лагерей в период ограничений не может превышать 50% от проектной мощности учреждений. Продолжительность смен отдыха и досуга, а также профильных смен составит 14 дней. 

В первую смену, которая начнется в стационарных лагерях 15 июля, приоритетотдадут детям, которые живут на территории республики и которых родители могут привезти в лагерь на автомобиле. Это связано с эпидемиологической обстановкой и санитарно-эпидемиологическими требованиями по перевозке детей железнодорожным транспортом. Но каждый случай будет рассмотрен индивидуально.

Начиная со второй смены будет обеспечена возможность перевозки детей железнодорожным транспортом из северных районов Республики Коми. 

Заявление на получение путевки в детский оздоровительный лагерь в летний период родители могут подать через информационную страницу приемной кампании http://дети11.рф с переходом на авторизацию посредством учетной записи ЕСИА. Если невозможно самостоятельно зарегистрировать заявление в электронной форме, можно обратиться с заявлением в образовательную организацию (по месту учебы ребенка) или управление образования.

Также с 6 июля могут начать работу лагеря труда и отдыха и лагеря с дневным пребыванием детей. Решение об открытии таких учреждений будет приниматься в каждом муниципальном образовании самостоятельно. 

По всем возникающим вопросам Минобраз предлагает обращаться по телефонам горячей линии по вопросам летнего отдыха детей и подростков – 89225996333, 8 (8212) 301-668.

Напомним, с 1 июля в Коми открылись и торговые центры. При этом собственники торговых центров обязаны обеспечить обязательное и неукоснительное соблюдение всех эпидемиологических требований как работниками торговых организаций, так и посетителями.

Кроме того, с 1 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск», возобновлено предоставление государственных и муниципальных услуг и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения в полном объёме с обязательным соблюдением эпидемиологических требований.

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