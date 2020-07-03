Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Вы вообще не слышите народ?»: сыктывкарцы требуют открыть детские сады

«Вы вообще не слышите народ?»: сыктывкарцы требуют открыть детские сады

03 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ «Вы вообще не слышите народ?»: сыктывкарцы требуют открыть детские сады
Обратившихся с жалобой определяют в дежурные группы

В Сыктывкаре недавно разрешили работу предприятиям общественного питания. Однако до сих пор закрыты детские сады. Возмущенные сыктывкарцы обратились в врио главы Коми со своими жалобами.

За время самоизоляции в Республике Коми остро встал вопрос открытия детских садов. Местные жители давно жалуются на то, что им некуда деть своих детей. Отчаявшиеся сыктывкарцы обратились к Владимиру Уйбе в комментариях под одной из его записей:

Вы вообще не слышите народ? Или не хотите слышать? Откройте садики! Неужели вы считаете, что в них заразы больше, нежели в кафе?! Все общепиты должны были открыть на 3 стадии, а открыли сейчас! Вопрос: Как? И зачем? Где логика открывать все, кроме детсадов? - сетует сыктывкарка.

Это не единственная жалоба. Сыктывкарка Ирина Канева отмечает, что она не может оставаться дома и следить за детьми, из-за чего она очень нервничает на работе. 

Лично мне не понятна ситуация. Послабления происходят во всех сферах и областях, открываются рабочие места, кафе, клубы, детские лагеря. А куда девать детей? Я одна воспитываю двух несовершеннолетних. У меня нет родителей, с которыми я бы могла их оставить. Как быть родителям в данной ситуации? - сетует сыктывкарка.

После того как Ирина Канева написала жалобу на странице врио главы Республики Коми, ей сразу же позвонили и определили в дежурную группу.

Воспитатель детского сада №108 Виктория Шаньгина заявляет, что образовательное учреждение готово принять детей в любой момент.

В период повышенной готовности наш сад работал в удаленном режиме. У каждого воспитателя была своя группа. Современные реалии требуют современных решений. Мы создали группы «ВКонтакте», которые стали связующим звеном между нами и нашими воспитанниками. Ежедневно воспитатели выкладывали задания для ребят в виде презентаций, подробных описаний (в помощь родителям) и видеоуроков. Дети, конечно же при помощи родителей, выкладывали в группу результаты своих занятий. Это новая форма работы и для педагогов и для детей и для их родителей. Но оказалась она очень интересной и продуктивной! Что касается заработной платы, то она была сохранена в полном объеме. Сейчас основная масса педагогов находится в отпусках. Но все мы готовы приступить к работе немедленно! - заключает воспитатель.

Мы отправили запрос в Министерство образования Республики Коми чтобы узнать, когда откроют детские сады. Однако на момент публикации ответа не поступило.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Дети Коронавирус

Читайте также: Как выбрать себе мотоцикл и не разочароваться: инструкция для сыктывкарцев

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми уже открыты участки для финального дня голосования по Конституции Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Водитель умер, а по «встречке» летели «Камазы»: пассажирка автобуса рассказала о страшном происшествии на трассе в Коми Читать
вчера
В некоторых автобусах в Сыктывкаре не принимают электронные проездные: в чем причина Читать
01 июля
В Коми начинается прием в детские лагеря Читать
Посмотреть все
22 июня Как проверить свою УК ТСЖ на добросовестность?
вчера Материнский капитал для благополучия семьи
Загрузка...

Новости России и мира

01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
30 июня
Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам
21 июня
Минпромторг предоставил россиянам скидки до 25% на покупку авто
18 июня
Песков: во время голосования по изменениям в Конституции обеспечатся все меры безопасности
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru