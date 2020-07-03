«Вы вообще не слышите народ?»: сыктывкарцы требуют открыть детские сады

В Сыктывкаре недавно разрешили работу предприятиям общественного питания. Однако до сих пор закрыты детские сады. Возмущенные сыктывкарцы обратились в врио главы Коми со своими жалобами.

За время самоизоляции в Республике Коми остро встал вопрос открытия детских садов. Местные жители давно жалуются на то, что им некуда деть своих детей. Отчаявшиеся сыктывкарцы обратились к Владимиру Уйбе в комментариях под одной из его записей:

Вы вообще не слышите народ? Или не хотите слышать? Откройте садики! Неужели вы считаете, что в них заразы больше, нежели в кафе?! Все общепиты должны были открыть на 3 стадии, а открыли сейчас! Вопрос: Как? И зачем? Где логика открывать все, кроме детсадов? - сетует сыктывкарка.

Это не единственная жалоба. Сыктывкарка Ирина Канева отмечает, что она не может оставаться дома и следить за детьми, из-за чего она очень нервничает на работе.

Лично мне не понятна ситуация. Послабления происходят во всех сферах и областях, открываются рабочие места, кафе, клубы, детские лагеря. А куда девать детей? Я одна воспитываю двух несовершеннолетних. У меня нет родителей, с которыми я бы могла их оставить. Как быть родителям в данной ситуации? - сетует сыктывкарка.

После того как Ирина Канева написала жалобу на странице врио главы Республики Коми, ей сразу же позвонили и определили в дежурную группу.

Воспитатель детского сада №108 Виктория Шаньгина заявляет, что образовательное учреждение готово принять детей в любой момент.

В период повышенной готовности наш сад работал в удаленном режиме. У каждого воспитателя была своя группа. Современные реалии требуют современных решений. Мы создали группы «ВКонтакте», которые стали связующим звеном между нами и нашими воспитанниками. Ежедневно воспитатели выкладывали задания для ребят в виде презентаций, подробных описаний (в помощь родителям) и видеоуроков. Дети, конечно же при помощи родителей, выкладывали в группу результаты своих занятий. Это новая форма работы и для педагогов и для детей и для их родителей. Но оказалась она очень интересной и продуктивной! Что касается заработной платы, то она была сохранена в полном объеме. Сейчас основная масса педагогов находится в отпусках. Но все мы готовы приступить к работе немедленно! - заключает воспитатель.

Мы отправили запрос в Министерство образования Республики Коми чтобы узнать, когда откроют детские сады. Однако на момент публикации ответа не поступило.

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