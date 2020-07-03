Пожарный водоем в Сыктывкаре, в котором чуть не утонул ребенок, снова превратился в смертельную ловушку

22 июня 2018 года, около 18:30 в районе Лесозавод рядом с ЛДК в пожарном водоеме чуть не утонул ребенок. Колодец закидали досками и опилками, а сейчас местные жители жалуются, что водоем стал еще более смертоносной ловушкой, чем раньше. Портал PG11.ru выяснил, как сейчас выглядит место чудом не случившейся трагедии.

Одна из жительниц района Лесозавод рассказала, что неподалеку опасного водоема часто гуляют люди и в том числе дети:

- После того, как в колодце чуть не утонул ребенок, водоем завалили сверху досками и опилками, и все это поросло травой. Настоящий капкан получился. Вроде бы поле с цветами, а пойдешь туда и потонешь. Доски сгниют и будет смертельная ловушка. Там гуляет все неселение Лесозавода.

Корреспондент портала PG11.ru побывал у водоема. И правда, злополучное место кажется абсолютно безопасным. Доски, которые выглядят уже слегка подгнившими, можно разглядеть, лишь подойдя вплотную. А из-за высокой травы их можно и вовсе не заметить. Сквозь доски видно воду, ее не стало меньше с 2018 года. Местонахождение ловушки можно определить лишь по приметной бетонной плите.

2018/2020 год, водоем 2018/2020 год, бетонная плита у водоема

Вокруг оврага, на спуске, у самого колодца нет ни одного предупреждающего знака, ни одного ограждения. Жители Лесозавода утверждают, что их никогда и не было.

Охранник предприятия СЛДК Геннадий Перминов, который и спас ребенка из этого самого колодца, уверен, что этот водоем нужно засыпать:

- Если кто-то провалится из-за проломившейся доски, уже будет не вытащить, только если специальной техникой. Когда все это случилось, этот водоем просто закидали для галочки в спешке, лишь бы что-то сделать и отчитаться, а теперь там стало еще опаснее, чем было. Глубина там просто огромная, мы самыми длинными палками не могли тогда дно достать, да ведь и дно там - ил, от него не оттокнешься, чтобы выплыть.

Геннадий, который, по словам жителей района, получил медаль за спасение мальчика с подачи спасенного ребенка, также отметил, что в 2018 году участковый полицейский пытался сделать виноватыми родитей:

- Но ведь детям банально негде играть! Дворы забиты машинами, спортивных и детских площадок тоже нет, где им играть? Где гулять? Вот и идут в поля, бегают там.

Портал PG11.ru отправил в мэрию запрос, чтобы выяснить, как администрация будет решать проблему опасного водоема.

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А вы знали о том, что в Сыктывкаре есть такие места? Как выдумаете, сколько еще таких ловушек есть на территории города? Делитесь мнениями в комментариях!