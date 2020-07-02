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Избирком Коми подвел итоги всероссийского голосования по поправкам к Конституции

Избирком Коми подвел итоги всероссийского голосования по поправкам к Конституции

02 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Избирком Коми подвел итоги всероссийского голосования по поправкам к Конституции
Явка оказалась традиционно неоднородной

2 июля в Избирательной комиссии Коми прошло заседание, на котором подвели итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации на территории Республики Коми. Портал PG11.ru узнал подробности о результатах голосования.

21 протокол поступил со всего региона в Избирательную комиссию Коми. В этот раз их принимали с электронными подписями. После информацию направят в Центральную избирательную комиссию РФ. На заседании члены Избиркома Коми подписали протоколы голосования и сводную талицу с участниками голосования.

Всего в списки голосующих внесли 656 334 человека. Выдали 340 092 бюллетеней, в ящиках для голосования обнаружили 339 772. Эти цифры не совпадают, потому что часть бюллетеней участники голосования вынесли за пределы участков. Недействительными признали 3 337 бюллетеней. Одобрили поправки 221 113 человек, что равно 65,08% от общего количества проголосовавших. 115 322 человека или 33,94% проголосовало против поправок.

В целом явка по итогам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации на территории Коми составила 51,82%. Распределение явки стало традиционно неоднородным. Явку свыше 60% зафиксировали в Прилузском, Койгородском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, и Сысольском районах, а также в Эжвинском районе Сыктывкара. Явку ниже 50% зафиксировали в Воркуте, Инте, Усинске, Ухта и Сосногорском районе. 

- Фактически большинство людей, зарегистрированных в этих районах, живет за пределами Коми, сохраняя регистрацию по месту прежнего места жительства, поэтому обеспечить высокую явку в этих районах довольно сложно. Также не стоит забывать и о сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. 11 членов участково-избирательных комиссий в Воркуте и Усинске показали положительный результат при тестировании на COVID-19. Работать было трудно, большинство участников боялось приходить голосовать. Но даже в воркутинской инфекционной больнице в «красной зоне» работал временный избирательный участок, в его состав входили врачи, которые там находятся, - сообщил председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев.

Республика Коми по явке среди субъектов РФ заняла 72 место, все «соседи» республики продемонстрировали примерно тот же результат. По показателям «за» и «против» Коми на 77 месте из 85 субъектов по уровню поддержки. Опять же, большинство соседей региона продемонстрировало тот же результат. Только Мурманская область и Ненецкий автономный округ имеют результат ниже, чем у Коми. 

Также председатель Избиркома рассказал, с чем связаны нашумевшие в России результаты голосования, где большинство жителей Коми ответило «нет»:

- Дело в том, что в Центральную избирательную комиссию Коми первым делом пришли протоколы с временных избирательных участков, они маленькие, подсчитать их было не сложно. Их сразу ввели в систему «Выборы» и оказалось, что эти данные всплыли на экранах Центральной избирательной комиссии России, попали под камеры СМИ и началось активное обсуждение. Но на тот момент обработано было всего 0,3% всех протоколов. Через 40 минут результаты были совсем другими. 

Единственным населенным пунктом Республики Коми, где против поправок проголосовало почти все население, стал поселок Мадмас Усть-Вымского района:

- Я бы предположил, что это связано с тем, что этот поселок находится недалеко от станции Шиес и те события, которые там происходили, не могли не повлиять на результаты голосования, - расказал Дмитрий Митюшев.

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Конституция

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