Коми ненадолго стала самым оппозиционным регионом в голосовании по Конституции

1 июля во время голсования по вопросу поправок в Конституцию РФ Республика Коми побывала самым оппозиционным регионом в стране. Об этом сообщает портал meduza.io.

В ЦИК России представили уточненные данные по голосованию в Коми: после обработки 28,31% протоколов за поправки к Конституции выступили 66,19% избирателей, против 32,89%.

Первоначально, после обработки 5,2% протоколов, ЦИК сообщил, что против принятия поправок выступили 68,88% избирателей, за проголосовали 29,93%. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что предварительная информация появилась после обработки «двух протоколов из УИК».

- Была такая информация, она теперь ушла. Появилась новая, — сказал Булаев.

Напомним, по общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в республике обработано 100% протоколов. Было подсчитано 339 772 бюллетеня, содержавшихся в ящиках для голосования. За внесение поправок в основной закон страны высказались 221 113 человек (65,08%). Против - 115 322 (33,94%). Еще 3 337 бюллетеней признаны недействительными. Явка по общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в республике составила 51,82%.

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