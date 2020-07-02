Стали известны результаты голосования по поправкам в Конституцию по России

На экране в информационном центре ЦИК размещены итоги ввода данных 100% протоколов участковых избирательных комиссий, пишет РГ.

Согласно этой информации, предложенные президентом поправки в Основной Закон поддержали 77.92% участников общероссийского голосования, 21,27% высказались против. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

В полдень ЦИК соберется для объявления предварительных результатов плебисцита. Окончательные итоги будут подведены после рассмотрения всех жалоб.

Напомним, 1 июля во время голсования по вопросу поправок в Конституцию РФ Республика Коми побывала самым оппозиционным регионом в стране. В ЦИК России представили уточненные данные по голосованию в Коми: после обработки 28,31% протоколов за поправки к Конституции выступили 66,19% избирателей, против 32,89%.

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