Фоторепортаж: в Сыктывкаре подводят итоги голосования по поправкам в Конституцию

В России подошел к концу последний день голосования по поправкам к Конституции. В 20 часов избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов. Портал PG11.ru подготовил фоторепортаж с одного из участков в Сыктывкаре.

Председатель избирательного участка №92 Светлана Притчина поделилась,что в последний день голосования людей пришло чуть больше, чем обычно:

- Количество голосующих постепенно увеличивалось к объявленному дню голосования 1 июля. Сегодня приходили семьями, с детьми, давали им опускать бланки в автоматизированные комплексы. Думаю, людям хотелось прийти именно в объявленный день голосования, поэтому сегодня было довольно много народу. Но, все-таки, в субботу-воскресенье был самый пик, было действительно тяжело, - поделилась Светлана.

Процедура подсчета голосов началась со сбора и регистрации оставшихся бланков и заполнения книг со списками участников голосования. Все бюллетени тщательно пересчитали. У всех бланков, которые остались незаполненными, члены комиссии отрезали один из углов, потом тщательно упаковали в бумагу и в черный пакет.

После завершения подсчета и сбора оставшихся бланков члены избирательной комиссии приступили к распечатыванию сейф-пакетов с бланками, которые заполняли до 1 июля. Их количество сверяли с актами.

После этого операторы комплексов обработки избирательных бюллетеней начали подсчет голосов с помощью этих машин. Каждый бюллетень вручную помещали в аппарат.

Пока операторы вносили бюллетени в комплексы, члены избирательной комиссии приступили к изъятию бюллетеней из стационарных ящиков для голосования и из переносных ящиков для голосования. Их аккуратно складывали лицевой стороной вверх, чтобы упросить задачу операторам комплексов обработки избирательных бюллетеней: эти бланки также внесли в аппарат.

После того, как все бюллетени оказались в комплексов обработки, операторы распечатали протокол голосования. В нем содержится вся информация о том, сколько бланков было получено, сколько оказалось испорчено, сколько содержали положительный ответ, а сколько - отрицательный.

К сожалению, выяснилось, что в аппарате оказалось на один бланк меньше, чем ведали избирателям. Это могло означать только одно - кто-то из голосующих просто унес бланк с собой.

- Обидно, конечно. Никогда у меня такого не было. Зачем так делать? Может быть, кто-то из детей утащил, ведь много людей с семьями приходило, - предположила председатель участково-избирательной комиссии.

Протоколы и копии голосования подписали все члены комиссии, бланки извлекли из аппаратов и также упаковали. Они вместе с погашенными бюллетенями и книгой списка участников голосования отправятся в Территориальную избирательную комиссию.

По итогам голосования на участке №92 выяснилось, что 739 человек одобряют поправки, 196 не одобряют, и 12 бланков оказались испорченными. Явка на этом участке была 60%.

Как сообщила пресс-служба администрации главы республики, в Коми обработали 14,15% протоколов после голосования по Конституции. Почти 70% участников голосования по поправкам к Конституции в Республике Коми поддержали внесение изменений в основной закон, свидетельствуют данные на информационном табло в ЦИК России по итогам обработки 14,15% протоколов.

Напомним, в этом году в Сыктывкаре использовали автоматизированный подсчет голосов. Ранее представители Избиркома Коми и Центра информационных технологий рассказали о комплексах для автоматического подсчета бюллетеней и видеонаблюдении на участках для голосования.

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