В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Граждане России с 1 июля смогут получить по десять тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Эту выплату семьям, которые получали пособия на детей в июне, переведут автоматически. Подавать для этого повторные заявления не нужно, напоминают РИА Новости.

О новой мере поддержки президент объявил во время последнего обращения к россиянам 23 июня. В Минтруде, в свою очередь, отметили, что на это выделят более 274 миллиардов рублей.

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 октября этого года. Также президент отметил, что семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

Напомним, недавно сыктывкарцы обнаружили, что Пенсионный фонд помечает выплаты как пенсии. Горожане решили, что им дают не безвозмездную помощь от государства, а просто выплачивают им их же деньги. В ПФР по Коми объяснили, что это не так - просто банки пометили выплату именно так, потому что она идет через Пенсионный фонд. Подробнее - по ССЫЛКЕ.

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