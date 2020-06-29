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«Они отдали нам наши же деньги»: сыктывкарцы обвинили Пенсионный фонд в обмане

«Они отдали нам наши же деньги»: сыктывкарцы обвинили Пенсионный фонд в обмане

29 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: vesti-k.ru / «Они отдали нам наши же деньги»: сыктывкарцы обвинили Пенсионный фонд в обмане
Банк допустил ошибку в маркировке выплат

В нашу редакцию поступила жалоба от сыктывкарца. Он утверждает, что социальные выплаты, которые положены за детей до 16 лет поступают, не из бюджета, а из накоплений жителей. Портал PG11.ru разобрался в ситуации. 

Обеспокоенный сыктывкарец отправил нам жалобу. Он считает, что государство обманывает местных жителей. 

Многие, наверное, получили выплату за детей до 16 лет в связи с пандемией коронавируса. У некоторых зачисление этих самых денег пришло на счет как «зачисление пенсии». Так вот, данная сумма была выплачена из материнских пенсий! - утверждает сыктывкарец. 

По словам местного жителя, никакой безвозмездной помощи от государства не было. Он утверждает, что если заказать в Пенсионном фонде выписку по состоянию пенсий, то там будут указаны эти выплаты. 

Они отдали нам наши же деньги. Я в шоке. Государство всем запудрило мозги, обещая помощь. Да, некоторым пришли деньги с пометкой «социальные выплаты», однако это за детей до 3-х лет. Если государство предлагает помощь, то она должна осуществляться безвозмездно, а не из моего кармана, - отмечает житель.

Портал PG11.ru направил запрос в Пенсионный фонд России в Республике Коми, чтобы прояснить ситуацию. В пенсионном фонде отметили, что деньги за детей выплачиваются как положено, просто произошла ошибка со стороны банков:

Выплаты на детей в размере 5 000 рублей и 10 000 рублей финансируются из бюджета Российской Федерации. Данные выплаты не имеют никакого отношения ни к бюджету Пенсионного фонда РФ, ни к пенсионным накоплениям граждан и не вычитаются из суммы материнского капитала. Изначально в смс-рассылке от кредитных организаций (банков) выплаты на детей автоматически маркировались словом «Пенсия»  - по аналогии с другими выплатами по линии ПФР. Позднее в автоматизированные информационные системы были внесены изменения и часть июньских выплат уже зачислялась как социальные выплаты.

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