В России вырастут зарплаты военнослужащих и силовиков

С 1 октября оклады российских военнослужащих и силовиков вырастут на три процента. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

В частности, прибавка ожидает тех, кто проходит службу по контракту или призыву, имеет специальные звания, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, Министерства внутренних дел, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что выплаты военнослужащих должны соответствовать зарплатам в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии следует индексировать сверх уровня инфляции. В прошлом году оклады военным и сотрудникам правоохранительных органов повышали на 4,3 процента.

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