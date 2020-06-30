Фоторепортаж: как работают рестораны Сыктывкара в первый день после открытия

29 июня врио главы Коми был подписал документ, разрешающий работу предприятиям общественного питания. Соблюдаются ли там санитарные нормы? Портал PG11.ru выяснил это.

El Gusto

На входе в ресторан журналиста встретил официант в маске и перчатках. Он вежливо попросил продезинфицировать руки и измерил температуру.

Заведение работает в штатном режиме, правда, пока что они готовы угостить своих гостей только пиццей. Количество посадочных мест сократилось для того, чтобы увеличить социальное дистанцирование. Также регулярно проводится уборка помещений с хлор-раствором. Команда заведения заявляет, что они очень рады снова открыться и принять всех посетителей, обеспечив им максимально комфортное и безопасное пребывание в их ресторане.

Nordic Coffee Roasters

Одна из самых популярных кофеен Сыктывкара также работает в штатном режиме и готова принимать посетителей. Однако, как отмечает журналист, на сотрудниках заведения не было перчаток и масок. И это при таком количестве посетителей. Возможно, это связано со спецификой работы кофейной индустрии.

Гранат

Один из главных ресторанов города работает на летних верандах, пока что внутрь заведения гостей не пускают. Как отметила администратор, сотрудники стараются максимально соблюдать все требования Роскомнадзора.

Несмотря на разрешение на работу, многие предприятия закрыты или продолжают работать только на вынос. Как отмечает журналист, некоторые владельцы заведений даже не знали о том, что теперь можно пускать людей в заведения.

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