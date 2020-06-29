Стало известно, когда в России снова откроются кинотеатры

С 15 июля в России откроются кинотеатры, объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с Михаилом Мишустиным. Трансляцию ведёт «Россия 24», пишет tjournal.ru.

- 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга, отдыха переживают период подъёма, возрождения. Видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни, - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как отметил вице-премьер, кинотеатры не работают в России с конца марта из-за пандемии коронавируса. К началу лета большинство регионов начали снимать ограничения, введённые из-за Covid-19.

Некоторые субъекты, например, Псковская области и Тува, находятся на нулевом этапе снятия ограничений: региональные власти сами определяют меры, которые считают необходимыми для борьбы с распространением инфекции. Потому, несмотря на заявление Чернышенко, неизвестно, откроются ли кинотеатры 15 июля по всей стране.

Напомним, власти Коми не исключают возможности скорого открытия сетевых непродовольственных магазинов. Об этом 28 июня заявил руководитель Коми Владимир Уйба. Врио главы региона отметил, что на минувшем оперативном штабе он заявлял о том, что республике нужно как можно быстрее реализовать второй этап по снятию ограничений в полном объеме.

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