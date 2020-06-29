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Искупаться и выжить: инструкция от МЧС Коми

Искупаться и выжить: инструкция от МЧС Коми

29 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Alex Jeming для PG11.ru / Река в Читу
Один из главных вопросов новичков: как понять, что уже можно купаться?

Лето нас тянет отдохнуть от трудовых будней и расслабиться на природе, ближе к воде. Одна из гарантий безопасного отдыха – умение хорошо плавать. Но даже хороший пловец должен строго придерживаться правил поведения на воде. О них рассказали в Управлении противопожарной службы и гражданской защиты Коми.

Один из главных вопросов новичков: как понять, что уже можно купаться?

  • Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, в более холодной воде находиться опасно.
  • Запрещается плавать в штормовую погоду и грозу.
  • Не рекомендуется как плавать, так и просто находиться на солнце с 12 до 16 часов. В это время выше всего вероятность солнечного удара и перегрева. Причём желательно находиться в воде не более 20 минут подряд, постепенно увеличивая время пребывания с 3-5 минут.
  • Не надо доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, остановиться дыхание, есть риск потери сознания. Лучше искупаться несколько раз по 15-20 минут, а в перерывах поиграть в подвижные игры.
  • Не заплывайте далеко, так как можете не рассчитать собственных сил. Конечно, не заплывайте за ограничительные знаки, ведь до них дно проверено, нет опасности водоворотов и так далее.
  • Не подплывайте к близко проходящим судам, лодкам и катерам – вас может засосать в винт.
  • Лучше не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть.
  • Родителям надо помнить, что нельзя оставлять у воды малышей. Всегда нужен присмотр взрослого, умеющего плавать.
  • Не допускайте грубых шалостей в детских играх на воде: когда малыши хватают друг друга за ноги, «топят» и тому подобное.
  • Ни в коем случае нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также не следует прыгать в воду тем, кто долго был на солнце. При охлаждении в воде наступает резкое сокращение мышц, что может повлечь за собой остановку дыхания.
  • Если вы почувствовали усталость в воде, не надо теряться и стремиться как можно быстрее доплыть до берега. Лучше «отдохнуть». Для этого перевернитесь на спину и поддерживайте себя на поверхности легкими движениями рук и ног. Или примите позу «поплавок» – глубоко вдохните и погрузите лицо в воду, обхватите колени и прижмите их к туловищу, выдох нужно делать медленно в воду.
  • После окончания выдоха поднимите голову, сделайте вдох, опустите голову в воду и сделайте выдох под водой.
  • Если вы чувствуете, что тонете, то не пытайтесь кричать, чаще всего это заканчивается тем, что человек просто глотает воду. Наберите в лёгкие воздух, расправьте руки и медленно выдыхайте — это поможет вам удержаться на поверхности и набраться сил.
  • Если вам свело ногу — на секунду погрузитесь с головой в воду, распрямите ногу и сильно потяните на себя ступню за большой палец. Как только наберетесь сил — можно выплывать, но только не против течения. Спокойное, уверенное поведение человека в воде позволит долго удержаться на поверхности, набраться сил и самостоятельно доплыть до берега.

Напомним, недавно на пляж в Корткеросском районе пришел медведь. Именно здесь продолжаются поиски пропавшего мальчика, который, предположительно, утонул на реке Вычегда во время купания вблизи села Сторожевск. В них также принимают участие и спасатели, и местные жители, используя квадрокоптеры, кошки, подводные камеры и другие средства.  Волонтеры приняли решение держаться вместе.

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