Биолог рассказал, почему в Сыктывкаре такие проблемы с борщевиком

В Сыктывкаре уже не первый год существует проблема разрастания борщевика. Люди пытаются бороться с сорняком своими силами, требуют поддержки администрации, но горожан не покидает ощущение, что все это бессмысленно. Портал PG11.ru выяснил, почему в Сыктывкаре такая сложная ситуация с борщевиком и что делать, если это растение взошло в вашем дворе.

Жалобы горожан

В рубрике портала PG11.ru «Народный контроль» собрался не один десяток жалоб на коварный сорняк. Вот одна из них:

- Вот такие заросли борщевика растут по улице 28 Невельской дивизии. Это каждый год. А во дворах гуляют дети. Борщевик растет уже вдоль дороги. Скажите, кто этим занимается? А ведь живем мы в центре города. Может, наш мэр пройдет по нашей улице и посмотрит, что творится во дворах? - рассказала о проблеме горожанка.

Также сыктывкарцы отметили, что борщевик всходит даже на новых газонах:

- Вдоль улицы Советской, напротив ТЦ «Звездный» сделали новый газон. На нем массово взошел борщевик. Это угроза парку и скверам вокруг. Помогите спасти центр города!

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе опрос, чтобы выяснить, какова обстановка с борщевиком в Сыктывкаре по наблюдениям подписчиков.

Расскажите об этом и вы!

Мнение биолога

Заместитель директора по научной работе Института биологии Коми Иван Чадин рассказал, что борщевик Сосновского начал распространятся по территории Сыктывкара с момента возделывания этого растения на сельскохозяйственных полях, примыкающих к Сыктывкару с севера и с юга.

- С начала 80-х годов прошлого века этот процесс ускорился, так как строительство города начало расширяться в этих двух направлениях и, например, микрорайон Орбита построен на бывших полях совхоза Пригородный, на которых борщевик выращивался в качестве кормовой культуры. Основной способ распространения семян борщевика - это перенос воздушными потоками. Сильные порывы ветра могут переносить их на десятки метров. Борщевик быстро распространяется и захватывает новые территории на открытых пространствах и вдоль линейных сооружений, - рассказал специалист историю распространения сорняка.

Борщевику, несмотря на ежегодные обработки ядами и вырубку, удается разрастаться с новыми силами. Иван Чадин объяснил, что причина в том, что далеко не все из применяемых средств борьбы с этим растением могут уничтожить его заросли:

- Кошение вообще нельзя рассматривать как метод борьбы с многолетними зарослями борщевика, а только как вспомогательное средство. Причина в том, что, как и другие многолетние растения, заросли борщевика состоят из особей разных возрастов, имеющих разный размер и темпы развития. В середине лета на одном квадратном метре зарослей можно обнаружить одно генеративное растение (это то растение, которое перейдет к цветению в текущем году и даст семена); два-три взрослых вегетативных растения (это растения с крупными листьями, высотой около 1.5 метров, по всем признакам напоминающие генеративные растения, но не переходящие к цветению в текущем году); 8-9 ювенильных растений (это растения высотой до полуметра), несколько сотен всходов и несколько тысяч семян (часть из которых часть погибнет, часть прорастет в текущем году, часть – в последующие два-три года). Кроме того, у генеративных и взрослых вегетативных растений на подземной части побега, на глубине 10-15 сантиметров под землей, находятся по 5-7 почек возобновления. При скашивании надземной части побега эти почки выходят из состояния покоя и трогаются в рост. Кроме того, после скашивания крупных генеративных и взрослых вегетативных растений к свету получают доступ и быстро накапливают фитомассу проростки и ювенильные растения. Таким образом, заросли борщевика гарантированно восстанавливаются после механических повреждений.

Биолог подчеркнул, что только обработка гербицидами может дать ощутимый эффект и полностью уничтожить заросли борщевика.

- В большинстве случаев для борьбы с борщевиком применяют гербициды на основе глифосата – вещества, взывающего гибель активно растущих растений, полностью инактивирующегося и разлагающегося в почве и не оказывающего выраженного токсического действия на животных. Особенность этого гербицида в том, что он действует только на вегетирующие растения. После первой обработки гербицидами можно уничтожить большую часть растений заросли, но такая обработка не затронет семена борщевика, которые не успели прорасти к моменту обработки. Поэтому обработки необходимо проводить на протяжении двух-трех сезонов. Количество обработок за сезон зависит от качества и тщательности отдельной обработки.

Для того, чтобы уничтожить сорняк на небольших участках, Иван Чадин рекомендует три способа:

перекопка участка с ручным удалением подземных частей побега с почками возобновления с последующей прополкой всходов из семян;

укрытие участка земли черной полиэтиленовой пленкой (пленку черного цвета, толщиной от 0,1 миллиметра уложить на поверхность земли ранней весной или до середины лета после скашивания надземной части борщевика и оставить на участке до середины-конца июня следующего года);

применение гербицидов (в продаже имеются несколько марок гербицидов на основе глифосата, разрешенных для применения на приусадебных участках).

- Сейчас появилось несколько предприятий, оказывающих услуги по обработке зарослей борщевика гербицидом. Лучший, на мой взгляд, способ уничтожить отдельно стоящее растение борщевика - срезать его лопатой на уровне земли, укрыть куском нетканого материала и засыпать сверху слоем 5-10 сантиметров чистой от семян борщевика земли. Из под такого «пирога» прорасти борщевик не сможет. Боковых отростков (подземных побегов) это растение не дает, - также советует биолог.

Сок борщевика содержит фуранокумарины – вещества, которые резко увеличивают чувствительность кожи человека к ультрафиолету. Контакт обнаженных участков тела с этим растением и последующее действие солнечного света вызовет появление серьезных ожогов:

- Опасность борщевика усугубляется тем, что в момент прикосновения к растению человек не испытывает никаких неприятных ощущений, как, например, при контакте с крапивой. Ожоги появляются на второй-третий день после контакта с растением. Поэтому, при работе с этим растением нужно носить спецодежду, которая полностью укрывает тело человека. Перчатки должны быть непромокаемыми. Контакт с растением в промокшей одежде также опасен для здоровья, - предостерегает биолог.

Специальных исследований по динамике распространения борщевика на территории Сыктывкара пока никто не проводил, но биологи города создали карту его распространения по состоянию на 2018 год:

- По нашим данных площадь зарослей этого вида в Сыктывкаре составила 283 гектар. Большая часть зарослей сосредоточена в на границах города, примыкающих землям сельскохозяйственного назначения. В этих частях города борщевик уже занял все территории, пригодные для него и на которых не проводится мероприятий по его уничтожению. В центральных частях города гораздо меньше земель, за которыми не ухаживают. Борщевик на территории населенного пункта можно рассматривать как маркер бесхозных участков.

Иван Чадин уверен, что залог успешной борьбы с борщевиком - в системном подходе к организации этих работ:

- План по борьбе с борщевиком должен составляться на основе результатов картографирования его зарослей, учета имеющихся ресурсов, с пониманием необходимости обработки одних и тех же участков на протяжении двух-трех лет, принятия мер для предотвращения заноса новых семян борщевика на освобожденные от его зарослей территории. Мы продолжаем исследовать свойства этого вида, ищем его уязвимые стороны, следим за работой наших коллег-ученых, за работой активистов-инициаторов общественных проектов по борьбе с борщевиком, за успехами в этой работе органов власти и коммерческих предприятий. Все новости и результаты нашей работы, все накопленные знания об этом виде мы публикуем на своем сайте. Всем, кто нам пишет, мы обязательно отвечаем.

Что говорят в администрации?

В мэрии рассказали, что в 2020 году борьба с борщевиком на муниципальных территориях проводится в три этапа: с 15 мая по 15 июня, с 16 июня 16 июля, с 17 июля по 17 августа.

- Общая площадь, попадающая под обработку - свыше 543 тысяч квадратных метров, что почти вдвое больше, чем в прошлом и в три раза больше, чем в позапрошлом году. Применяемые гербициды имеют все необходимые разрешения, являются безопасными для человека, животных и птиц и обладают низкой пестицидной нагрузкой на почву. Вещество действует, только попадая на само растение.

Мэрия напоминает горожанам, что борьба с борщевиком на придомовых территориях посредством кошения осуществляется силами управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Эти работы включены в минимальный перечень оказания коммунальных услуг и входят в тариф обслуживания общедомового имущества. Также покос борщевика – это одно из обязательных требований правил благоустройства муниципалитета.

Напоминаем, по обращениям граждан администрация города начнет проверки частных земель, чтобы оценить масштабы разрастания борщевика. С владельцами, чьи территории поражены сорняком, будут проведены разъяснительные беседы о том, какими способами можно избавиться от ядовитого растения. Так, например, борщевик можно скосить, выкопать с корневищем, применить укрывные затеняющие материалы или использовать гербициды. В случае неисполнения требования, будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный Законом РК «Об административной ответственности в Республике Коми». Нарушение влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

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А в вашем дворе растет борщевик? Как вы с ним боретесь? Удалось узнать из статьи что-то новое? Пишите в комментариях!