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Кардиолог рассказал, как спастись от «погодной пилы»

Кардиолог рассказал, как спастись от «погодной пилы»

28 июня 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото: Depositphotos
Метеозависимым людям помогут препараты-адаптогены

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу, «Известия».

Специалист объяснил, что данным термином обозначается быстрое изменение влажности, температуры и давления. Всё это крайне негативно сказывается на метеочувствительных и склонных к проблемам с сердечно-сосудистой системой людях.

По словам Беленкова, в таких случаях важно принимать прописанные врачами лекарства. Метеозависимым людям помогут препараты-адаптогены.

- Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин — гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены, — цитирует врача 27 июня радио Sputnik.

Также специалист рассказал, как легче всего перенести жару. Согласно его рекомендациям, не стоит носить слишком тесную одежду или обувь, голова должна быть покрытой. Кроме того, разница между температурой в помещении и на улице не должна превышать пять градусов.

- Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального, — указал Беленков.

Врач посоветовал больше пить воды и следить, чтобы не появлялись первые признаки перегрева — головная боль, потемнение в глазах.

Кстати, июнь в Коми завершится холодной погодой и небольшими дождями. По прогнозу ЦГМС Коми, по-прежнему холодными будут ночи, местами не исключено понижение до 0С. Напомним также, «Коми ЦГМС» проанализировал весну-2020 и сделал вывод, что паводок на реках Коми носил аномальный характер на всей территории республики. Причина тому — аномальная весна. Об этом синоптики рассказали в своем обзоре.

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