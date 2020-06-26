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Синоптики назвали причину аномальной погоды в Коми

Синоптики назвали причину аномальной погоды в Коми

26 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
© basel101658 / shutterstock.com
Распределение осадков по территории было крайне неравномерным

«Коми ЦГМС» проанализировал весну-2020 и сделал вывод, что паводок на реках Коми носил аномальный характер на всей территории республики. Причина тому — аномальная весна. Об этом синоптики рассказали в своем обзоре, пишет sm-news.ru.

По данным ведомства, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям произошел перешел на 6-11 дней раньше привычного срока как на юге, так и на севере. С 15 по 20 апреля наблюдалась аномально теплая погода. Распределение осадков по территории было крайне неравномерным.

Начиная с 4 мая, Север Европейской территории России оказался под влиянием теплой атлантической циклонической системы, один из центров которой располагался над Украиной и смещался через запад Вологодской области, Архангельскую область, Республику Коми на северовосток НАО.

Перемещение южного циклона носило аномальный характер, который нельзя предусмотреть долгосрочным прогнозом (заблаговременностью более 10 суток). Оно происходило со значительными температурными контрастами и большими запасами влаги, что вызвало выпадение ливневых дождей (до 70 % месячной нормы). Интенсивные волны тепла, перемещавшиеся 4-7 и 12-13 мая через территорию республики вызвали значительное повышение температуры воздуха — на юге прогрев достигал 26-28 ºС, на севере — до 22 ºС, в приполярных районах и в Заполярье (Инта, Воркута) — до 18 ºС и 13 ºС. В Сыктывкаре 6 мая отмечалось рекордное значение абсолютного максимума дня — 25,8 ºС.

Высокие температуры воздуха и осадки сочетались с сильным ветром, что в комплексе обусловило экстремальное снеготаяние, вызвавшее обострение паводочной ситуации. Напомним, аномальная паводковая ситуация в 2020 году сложилась в четырёх регионах Северо-Западного федерального округа.

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