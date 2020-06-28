Синоптики рассказали, потеплеет ли в конце июня в Коми

Июнь в Коми завершится холодной погодой и небольшими дождями. По прогнозу ЦГМС Коми, по-прежнему холодными будут ночи, местами не исключено понижение до 0С.

В понедельник на всей территории, во вторник в восточной половине, дневной прогрев составит всего 7...12С. Но в западной половине в последний день июня воздух прогреется до 18С.

А с приходом июля синоптическая ситуация поменяется, воздушные массы будут поступать с юго-запада, потепление распространится на весь регион, но с дождями и грозами. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется в пределах 8...13С, в дневные — от 20С до 25С.

Напомним, «Коми ЦГМС» проанализировал весну-2020 и сделал вывод, что паводок на реках Коми носил аномальный характер на всей территории республики. Причина тому — аномальная весна. Об этом синоптики рассказали в своем обзоре.

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