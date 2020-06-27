Предприниматели обратились к врио главы Коми с просьбой открыть кафе и рестораны

Предприниматели написали открытое письмо для врио главы Коми Владимира Уйбы. В нем они просят руководителя региона разрешить работу заведениям общественного питания.

Как отмечают предприниматели, они не работают уже три месяца - с 28 марта. С 17 июня разрешили открыть летние веранды, однако, как пишут авторы, далеко не во всех заведениях они есть.

- Следовательно, в отношении подавляющего большинства заведений ограничительные меры продолжают свое действие. Доставка и работа на вынос не решают вопроса обеспечения занятости штатных работников и восполнения денежного оборота, необходимого для сохранения бизнеса «на плаву». Кроме того, специфика многих заведений не предусматривает осуществление деятельности вне стен самого заведения, - пишут владельцы заведений.

Бизнесмены указывают, что у них копятся долги по кредитам, по коммунальным платежам, растут просрочки перед поставщиками. При этом никакой информации о том, когда же разрешат работать общепиту, до сих пор нет. Предприниматели указывают, что готовы выполнять все рекомендации Роспотребнадзора и внедрить в работу новые регламенты. Главное - начать работать.

В итоге бизнесмены создали петицию с просьбой разрешить общепиту в Коми работать. Туда же они продублировали текст письма. Ознакомиться с ним вы можете по ссылке.

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