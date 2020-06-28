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Топ 5 книг-новинок для хорошего настроения, которые рекомендуют сотрудники сыктывкарской библиотеки

Топ 5 книг-новинок для хорошего настроения, которые рекомендуют сотрудники сыктывкарской библиотеки

28 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Топ 5 книг-новинок для хорошего настроения, которые рекомендуют сотрудники сыктывкарской библиотеки / Фото Юношеской библиотеки
В произведениях, как и в жизни, герои дружат, любят, мечтают о счастье

17 июня врио главы Коми Владимир Уйба объявил о том, что Сыктывкар переходит на второй этап снятия режима самоизоляции. В городе открыли летние веранды при кафе, сельскохозяйственные ярмарки, автошколы и  библиотеки. Но в них установили социальную дистанцию на 4 квадратных метра. Поэтому список для чтения на лето миновать не удастся. Портал PG11.ru спросил молодых сотрудников Юношеской библиотеки, что они советуют почитать сыктывкарцам этим летом. 

В новинках художественной литературы, которые рекомендуют специалисты,  герои молоды и позитивны, дружат, любят, увлекаются музыкой, мечтают о счастье и путешествиях. Все как в нашей жизни!

«Сердцееды»

В повести Эли Новак «Сердцееды» семнадцатилетняя Кара обожает группу с одноименным названием. На день рождения ее сестра Стелла решает подарить ей альбом с автографом любимой группы. Поэтому Стелла отправляется в Чикаго на автограф-сессию и случайно знакомится с парнем рок-звездой. Он впервые встречает девушку, которая ненавидит его музыку.

 «Умение не дышать»

Роман английской писательницы Сары Александер «Умение не дышать» – трогательная, глубокая и эмоциональная история для тех, кто читал, например, «Небо повсюду» Дженди Нельсон или «Виноваты звезды» Джона Грина. Жизнь шестнадцатилетний Элси Мэйн рушится, когда на ее глазах утонул брат. Девушка старается понять, как такое случилось. Но встреча с красивым и загадочным парнем, увлекающимся фридайвингом, изменит всю ее жизнь. 
 

«Диковинные истории»

Лауреат Международного Букера Ольга Токарчук коллекционирует фантазии. «Диковинные истории» – собрание причудливых рассказов, где каждая зарисовка – мини-шедевр в духе современной готики, окно в потустороннее.

 
«Письма с Маяка» 

Роман английской писательницы Эли Макнамара «Письма с Маяка» о героине, которая мечтала сбежать из дома, чтобы увидеть мир. Повзрослев, так она и поступила. Грейс много путешествовала, влюбилась и вышла замуж. Но вдруг возвращается в Сэндибридж и проводит все время с другом юности. Но какое это имеет отношение к печатной машине из старого коттеджа смотрителя маяка?

 
«Корги по имени Генри»

Это невероятная история современной британской писательницы и любительницы собак Джорджи Кроули о собаке по имени Генри. Славный пес живет в обычной семье в пригороде Лондона, но волею случая попадает в Букингемский дворец и становится одним из питомцев королевы.


 

Какая история вам показалась самой интересной? Пишите в комментариях!

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