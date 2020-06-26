Доброволец рассказал о последствиях вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса не вызывает неприятных ощущений и не ухудшает самочувствие, после её введения даже может повыситься аппетит, рассказал доброволец, согласившийся на себе протестировать новое лекарство, пишет РИА Новости.

- Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал – будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет – температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет – едим же даже больше, чем раньше, - приводит газета «Красная звезда» слова добровольца Сергея.

При этом он отметил, что на месте укола осталась только точка, которая не вызывает дискомфорта. Другой доброволец Николай рассказал, что готовился к изменениям в своем состоянии, к некоторым симптомам, о которых его предупреждали врачи, но «все обошлось».

- В первые часы после вакцинации все внимательно прислушивались к своему организму и ощущениям. Проверяли дыхание, сердцебиение. Тогда и сейчас температура варьируется от 36,6 до 36,7. Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне, - добавил еще один доброволец Юрий.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны РФ, на 18 добровольцах, среди которых есть и мужчины, и девушки, как военнослужащие, так и гражданские, начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.

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