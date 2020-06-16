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До испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях остались считанные дни

До испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях остались считанные дни

16 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Сейчас состояние здоровья всех прибывших для тестирования хорошее

Российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции испытают на добровольцах в ближайшие дни, когда закончится двухнедельная изоляция добровольцев, передает сообщение Минобороны России РИА Новости.

- Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах. В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав России согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе и соотношение военнослужащих и гражданских, которым введут новую вакцину.

По результатам вакцинации первой группы сделают последовательную вакцинацию компонентами вакцины остальную часть добровольцев, чтобы оценить эффективность вакцины и изучить выработку антител.

Сейчас состояние здоровья всех прибывших для тестирования вакцины хорошее, они находятся под непрерывным контролем военных медицинских специалистов.

- Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на CoViD-19. Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний, - уточнили в ведомстве.

Напмним, На 15 июня в Коми лабораторно подтверждено 2352 (+86) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровел 1 человек. Новых летальных случаев нет.

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