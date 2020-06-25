Ученые назвали процент переболевших COVID-19, необходимый для победы над пандемией

Эксперты рассказали, какие продукты лучше не есть в самолете. Как оказалось, при приготовлении бортового питания авиакомпании придерживаются весьма жестких стандартов безопасности, пишут РИА Новости.

Употребление некоторых продуктов может сделать полет менее приятным: если рейс задерживается, часть еды может быть уже непригодной для употребления.

- В ресторанах пища подается незамедлительно. В авиационной промышленности она готовится в компании общественного питания, а затем упаковывается в изолированные контейнеры и доставляется в аэропорты для отправки на борт самолета, - рассказала эксперт по безопасности пищевых продуктов британской авиакомпании Жан Дибл.

Неправильная температура хранения еды - основная причина расстройства желудка. Многие эксперты рекомендуют авиапассажирам покупать пищу в терминале аэропорта или терпеть до места назначения. Жан Дибл назвал ряд продуктов, употребление которых в самолете нежелательно.

Во-первых, это молочные продукты, в том числе йогурт и мороженое. Они быстро портятся при нарушении правил хранения. К примеру, при размножении бактерии листерии продукт становится непригоден для употребления, но внешне это никак не определить – неприятного запаха нет, вид не меняется.

Во-вторых, это мясные деликатесы. Откажитесь на борту от бутербродов с мясом, советует профессор безопасности пищевых продуктов Аврора Сауло. Ведь они не проходят тепловую обработку и могут содержать бактерии.

Лед тоже под запретом. Недавние испытания показали, что водопроводная вода в каждом восьмом самолете недостаточно чистая. Она содержала болезнетворные бактерии, а значит и лед для напитков небезопасен.

Еще один продукт, от употребления которого в небе лучше отказаться, — рис. Это отличная среда для размножения бактерий, и довольно часто становится причиной отравлений.

Кстати, недавно эксерты рассказали, что человек может снизить количество употребляемой пищи, восстановив чувствительность своих вкусовых рецепторов. Для этого необходимо убрать из рациона продукты, вызывающие так называемую пищевую зависимость

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