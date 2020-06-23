Врач назвал самый обычный способ есть меньше

Человек может снизить количество употребляемой пищи, восстановив чувствительность своих вкусовых рецепторов. Для этого необходимо убрать из рациона продукты, вызывающие так называемую пищевую зависимость, пишет RG.ru.

Доктор медицинских наук Василий Генералов объяснил в эфире радио Sputnik, что вкусовые рецепторы влияют на чувство насыщения. И если их чувствительность нарушается, может возникнуть потребность есть больше.

На состояние рецепторов могут, в частности, негативно воздействовать продукты-полуфабрикаты. Такая пища способна снизить порог вкусовой чувствительности, а это побуждает человека употреблять эти продукты в большем количестве.

Но если отказаться от подобной пищи, можно восстановить чувствительность рецепторов. Отсутствие в рационе полуфабрикатов и фастфуда будет способствовать очищению рецепторов.

- Надо выходить на естественные продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба и зеленые салаты, - рекомендует Василий Генералов. При этом человек сможет не только уменьшить количество употребляемой пищи, но и испытает новые или забытые вкусовые ощущения. Вы почувствуете, что обычный помидор или огурец тоже может быть сладким, - приводит пример Василий Генералов.

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