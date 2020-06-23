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Президент объявил о дополнительной выплате на детей до 16 лет

Президент объявил о дополнительной выплате на детей до 16 лет

23 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Это предложение поддержат, если позволит бюджет

В июле родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 16 лет, получат еще одну выплату, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщает ПФР по Коми.

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ.

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд рублей. 4,1 млн семей получили ежемесячную выплату 5 тыс. рублей на 4,4 млн детей, 14,8 млн семей получили единовременную выплату 10 тыс. рублей на 21 млн детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Подробнее здесь и здесь.

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