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Выплату в 10 тысяч рублей планируют выдавать на детей от 16 до 18 лет

Выплату в 10 тысяч рублей планируют выдавать на детей от 16 до 18 лет

22 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Это предложение поддержат, если позволит бюджет

Совфед предложил правительству увеличить возраст детей для единовременной выплаты до 18 лет, сообщила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишет РИА Новости.

- Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от трех до 16 лет. По предложению субъектов Федерации мы предложили расширить круг получателей, - сказала она.

Гумерова выразила уверенность, что это предложение поддержат, если позволит бюджет. Она подчеркнула, что это будет очень важным шагом, чтобы обеспечить «единообразие».

- С одной стороны, ребенок в законодательстве - до 18 лет. С другой стороны, есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права, - сказала она.

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство.

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