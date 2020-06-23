«Сатанисты - такие же обычные люди»: сыктывкарец рассказал о своей необычной религии

В Сыктывкаре живет много представителей разных религиозных конфессий. Одна из самых необычных - сатанизм. Чем она отличается от других? Портал PG11.ru узнал это у сыктывкарского сатаниста.

Артем Сильвер

Артем Сильвер (фамилия изменена) - единственный официально зарегистрированный сатанист в Республике Коми. Он рассказал о том, как пришел к подобному вероисповеданию:

Я не очень люблю верующих людей, однако ввиду некоторых обстоятельств мне нужно было принадлежать к определенной религии. Поэтому я стал искать себе необычное вероисповедание, которое официально зарегистрировано. И сатанизм оказался достаточно интересным, - отмечает Артем.

Сыктывкарец рассказал, что основы сатанизма заложил Антон Шандор Ла-Вей - американский идеолог оккультизма и сатанизма. Он написал Сатанинскую библию и создал образ этой веры. Позже эта религия переросла в нечто другое, без цирка со свечами и пентаграммами. Молодой человек отмечает, что сатанизм - это не дьяволопоклонничество. По его словам, настоящие адепты этой веры не используют свечи, не рисуют пентаграммы и не убивают девственниц. Как заявляет Артем, сатанизм - религия свободы.

Сатанисты - такие же обычные люди. Просто с другими взглядами на жизнь, которые зачастую оказываются намного лучше, чем у других религий. К примеру, есть такая заповедь - «в чужой монастырь со своим законом не лезь». Сатанист не придет в церковь любой другой религиозной конфессии, не начнет там устраивать бесчинства. Он уважает чужую веру. Однако если придут к тебе и начнут оскорблять, то сдерживаться сатанист тоже не должен, - рассказывает Артем.

Изначально сатанизм задумывался как антипод христианству. Одним из символов является перевернутый крест - как противоположность аттрибуту популярной религии. Как заявляет сыктывкарец, сатанисты не поклоняются дьяволу. Им просто нужен какой-то символ, как и любой другой религии, чтобы исповедовать свои взгляды. Основным является Бафомет (в мифологии - одно из имен Сатаны), который официально зарегистрирован.

Каждая сатанинская заповедь направлена на развитие человека. Главное правило - не мешать другим. То есть если тебе нравится делать то, что не мешает жить другим, то должен продолжать этим заниматься, не слушать других, - заявляет молодой человек.

Артем отмечает, что сатанисты занимаются благотворительностью, устраивают детские праздники для детдомов, помогают бездомным. Однако адепты привыкли это не афишировать и не просить ничего взамен.

У нас нет копилки на входе, мы не просим денег на постройку храмов. Я считаю это полным бредом - собирать деньги на вере. Поэтому сатанизм сейчас - одна из самых адекватных религий, - отмечает сыктывкарец.

Молодой человек заявляет, что любой может стать адептом церкви Сатаны, дорасти до священника или получить официальный сан. Желающие могут заполнить заявление на сайте, получить официальное подтверждение, организовать точку сбора, собираться с такими же сатанистами и говорить о религии.

Напомним, что недавно в Сыктывкаре ночью неизвестные личности нарисовали пентаграмму на двери и оставили на полу сгоревшие свечи. Житель квартиры заявляет, что слышал сатанинские молитвы. Артем заявляет, что не причастен к таким ритуалам и заявляет, что настоящие сатанисты не стали бы заниматься подобным.

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